Práce na regeneraci historické Palackého ulice v městské památkové zóně začaly v květnu opravou kanalizace. Do prací ale zasáhly nečekané komplikace. „Původní kanalizace byla v hrozném stavu, našla se tam spousta sítí, což nikdo neočekával, některé přípojky neseděly výškově, problém byl především s napojením panelového domu,“ vysvětlil starosta Luděk Štíbr.

Další správci sítí mohou řešit vodu, elektřinu a plyn až po dokončení kanalizace. „Současně se to dělat nemůže - kvůli zásobování,“ konstatoval starosta s tím, že sítě by měly být hotové do konce tohoto roku.

V příštím roce má v Palackého ulici následovat rekonstrukce povrchů firmou Stavkom Veletice. Záměr počítá i s chodníky, veřejným osvětlením nebo s úpravami zeleně.

Vzhledem k uzavírce Palackého ulice, která byla hlavní příjezdovou cestu k náměstí, došlo ke změně směru jízdy v Trojanově ulici, která je nyní náhradní příjezdovou ulicí.

Během léta se začalo pracovat na rekonstrukci ulice Zdeňka Štěpánka na Vinohradech. V minulých letech už tam byla provedena výměna plynovodu, veřejného osvětlení a elektřiny, ve druhé etapě je na řadě vodovod. Oprava za téměř sedm milionů korun by se měla stihnout do konce roku.

Opravy ulic v jižní lokalitě

Jedenáct milionů bude stát oprava ulic na Zátiší, konkrétně v ulicích Jiráskově a Žlutického. Dojde tam k rekonstrukci inženýrských sítí a následně i vozovek a chodníků.

Zčásti se přitom zasáhne i do Heroldovy ulice. Ta už má rekonstrukci za sebou, opravy ale čekají část chodníku, který propojuje Žlutického ulici a Komenského náměstí právě přes Heroldovu. Jde o podobný postup jako v případě rekonstrukce ulice Zdeňka Štěpánka.

Město tak pokračuje v postupné regeneraci jižní lokality. „Plánujeme, že ulice Jiráskova bude zrekonstruována ještě letos a Žlutického do konce května příštího roku. Stavební práce by měly být zahájeny do konce září,“ informovala mluvčí radnice Kateřina Hradilová.

Rakovnická radnice plánuje také rekonstrukce v lokalitě u nemocnice, kde se bude pracovat v ulicích Na Francouzích, Pod Nemocnicí a Dukelských hrdinů.

V souvislosti s bytovou výstavbou v lokalitě nad Masarykovou nemocnicí se město zavázalo opravit a rozšířit původně panelovou komunikaci v ulici Na Francouzích. Úpravy řeší i jiné napojení na ulici Dukelských hrdinů. „Výjezd z ulice Na Francouzích na ulici Dukelských hrdinů je pro svou nepřehlednost vysoce rizikový a výrazně to nezlepší ani rozšířená komunikace. Výjezd z ní bude posunut o zhruba pět metrů směrem k nemocnici a Dukelská ulice bude muset být protažena a lehce vyosena v křižovatce pro lepší rozhled. Dále se zruší spojka do ulice Pod Nemocnicí,“ popsala změny Hradilová. V místě vznikne i nový přechod pro chodce.

Chodník se bude stěhovat

Chodník v úseku od křižovatky s ulicí Na Francouzích až k České správě sociálního zabezpečení bude přeložen do ulice Pod Nemocnicí, kde zároveň dojde k rozšíření parkovacích míst a výjezd z ulice bude posunut blíže k objektu České správy sociálního zabezpečení.

S úpravami se začne během září a hotovo má být do jednoho roku od zahájení prací. Náklady přesáhnou devět milionů korun.