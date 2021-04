V rámci rekonstrukce se počítá s opravou střechy, vnějšího pláště, vnitřních prostor pro dopravu, zpevněných ploch a přednádražního prostoru výpravní budovy řevničovské železniční stanice.

Součástí rekonstrukce je i oprava kanalizačních a vodovodních přípojek, oprava elektroinstalace včetně bleskosvodu a venkovního osvětlení, likvidace a odvod dešťových vod, osazení jímky odpadních vod, likvidace stávající čistírny odpadních vod a jímky veřejných toalet.

Suché záchody budou zbourány, stejně jako sklad. Dále se zabezpečí a opraví studna včetně výměny zařízení pro čerpání vody. Kromě toho bude v rámci zakázky dodán nový venkovní a vnitřní mobiliář a naopak zlikvidován ten stávající.

S podobným rozsahem prací se počítá také v Chrášťanech, kde místní vlaková stanice letos rovněž projde rekonstrukcí.

V příštím roce by mohla být upraven také nádražní budova v Křivoklátu, která je stavebně i technologicky za hranicí životnosti. Správa železnic aktuálně připravuje projekt, který určí rozsah nezbytných stavebních úprav. „Naší primární snahou je, aby budova zapadla do charakteru trati Beroun – Rakovník i do svého okolí, a zároveň kvalitou odpovídala stavbám jednadvacátého století,“ nastínila záměr Nela Friebová, mluvčí Správy železnic.