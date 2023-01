Přes nárůst cen energií a stavebních prací v předchozím roce Jeseničtí nepočítají s finanční rezervou. „Rozpočet máme vyrovnaný, žádné úvěry nemáme. Investic máme naplánovaných poměrně hodně a předpokládáme jejich realizaci. Vzhledem k tomu, že máme zafixovanou cenu elektrické energie až do konce roku a plyn ve městě nemáme, s rezervou jsme kvůli zdražování nepočítali,“ potvrdil starosta Jan Polák. Doplnil však, že pokud by byl v ohrožení chod škol nebo došlo k výraznému zdražení stavebních prací, jsou zde drobné opravy v rámci běžných výdajů či projektové přípravy, které lze odložit.

V Čermákových sadech měl vzniknout rybníček. Teď se s ním ale nepočítá

Nejvíc peněz půjde do oprav bytových domů. Letos by to mělo být téměř 10 milionů korun, z toho 8 milionů bude stát zateplení a rekonstrukce domu čp. 28. „Zde je možné, že náklady budou ještě vyšší, neboť se počítá i s tepelnými čerpadly. V tomto případě je předpoklad dotace. V druhém bytovém domě zvaném Amálka byla rekonstrukce již vloni, nyní se plánují dodatečné úpravy dvora a okolí domu,“ popsal Polák.

Náklady na úpravu prostoru kolem domu Amálka by měly činit 1,5 milionu korun.

Opravy silnic spolknou miliony

Další velkou investiční akcí bude chystaná rekonstrukce dvou místních komunikací, a to v ulicích Smetanově a části ulice Wintrovy. Město si na ni vyřadilo částku 6 milionů korun. „Počítá se s opravou vodovodu, kanalizace, obnovou povrchu komunikace a případně i opravou chodníků tam, kde jsou. Ve Wintrově ulici se bude opravovat veřejné osvětlení, ve Smetanově ulici by se mělo osvětlení sundat z betonových sloupů a dát jej na kovové sloupy,“ popsal jesenický starosta.

Jeseničtí letos také naváží na revitalizaci sídliště, konkrétně na etapu 3.1, která byla dokončena v roce 2020. Etapa 3.2 bude zahrnovat domy s čp. 314 až 317 v ulici 5. května, její náklady jsou odhadnuty na pět milionů korun a dojít by mělo ke zvýšení kapacity parkovacích míst a opravě místních komunikací a chodníků.