Například rekonstrukce panelové cesty v Louštínské ulici závisí na tom, zda tudy nepovede přivaděč vody do krušovického pivovaru. „Pivovar sem má natáhnout vodu, už je domluven se společností Vodárny Kladno Mělník. Čeká nás schůzka, kde se dozvíme, zda potrubí nepovede i přes Louštínskou ulici,“ vysvětlila krušovická starostka Markéta Fröhlichová, podle které by nemělo význam ulici opravovat, kdyby měla být v příštím roce opět rozkopaná.

Krušovičtí počítají s opravou panelové cesty už delší dobu. Před lety byl předběžný rozpočet na akci stanoven na 12 milionů korun. „Čekali jsme na dotaci, ale ta nám nevyšla. Už jsme se rozhodovali, že zahájíme opravu ze svých úspor, ale nyní raději počkáme, s čím přijde pivovar,“ poznamenala starostka.

Loni na podzim zahájená rekonstrukce jednoho z obecních bytů v budově pošty, který se uvolnil, by měla být hotova během několika měsíců. Byt byl ve špatném stavu, navíc odpadní vody mířily do žumpy. „Chceme tam chceme přivést vodu a kanalizaci, což by mělo být největší letošní investicí. Už máme hotový projekt i stavební povolení,“ připomněla Fröhlichová s tím, že po dokončení prací bude byt pronajat.

Na cestě ke Kolečku pokvetou třešně

Několik set tisíc korun letos Krušovičtí investují také do stávající kanalizace, která už je letitá a jsou nezbytné opakované opravy.

Rovněž v tomto roce by se měl dokončit nový územní plán v digitalizované podobě. „Stávající územní plán je ještě v papírové formě, navíc spousta záležitostí v něm není vyřešena,“ vysvětlila starostka.

Obec v posledních letech investovala několik milionů korun do stavebních úprav v místní základní škole, nyní tam plánuje vyměnit staré zářivky za úsporné osvětlení.

V Krušovicích nezapomínají ani na výsadbu zeleně. Doplněna o třešně bude cesta směrem ke Kolečku.

Historický špýchar se rozpadá

Obec trápí stav starého špýcharu, který pochází ze 17. století a patří k nejcennějším stavbám v obci. V jejím majetku ale není.

Jeho současný stav je tristní. Rozpadá se. „Je to škoda, špýchar se měl zachraňovat už před desítkami let. Nevíme, co s ním bude, všechno kolem něj je nějaké tajemné. Na firmu, která ho vydražila, se mi dosud nepodařilo sehnat kontakty,“ dodala krušovická starostka.