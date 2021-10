Vloni volilo do senátních voleb 36 procent vězňů, před čtyřmi lety se k urně v době parlamentních voleb dostavilo jen 22 procent voličů, přitom zájem tehdy projevila více než polovina. Z 578 celkem 312 vězněných osob.

Volební místnost se zde v pátek otevřela v 15 hodin a za první hodinku dorazilo k urně zhruba deset vězňů. Jak zavtipkovala členka komise a zároveň zaměstnankyně věznice Jitka Altmanová, před vězni je třeba skrýt všechny psací potřeby a dbá se i na to, aby zbytky obálek byly vhazovány do koše, vězni totiž mají tendenci brát si je sebou a balit si z nich cigarety.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.