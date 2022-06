Jeho hlavní cíl – výstavbu kanalizace se podařilo dotáhnout do realizace, nyní je většina stavby hotová. Oráčovské nyní trápí stav vozovek a chodníků, které byly zničeny nájezdy kamionů. Obec sice vysoutěžila v rámci dotace na kanalizaci také asfaltování. To se ovšem týká pouze pruhu, který byl vykopán.

Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK

„Silnice jsou ve špatném stavu a budou se muset řešit. Na jejich opravu by se měla obec pokusit získat dotaci. Kdyby nevyšla, rádi bychom vyjednali, abychom na opravu mohli použít finance z úvěru, který jsme si vzali na kanalizaci, a které nedočerpáme,“ pronesl starosta.

PODÍVEJTE SE: Malí předškoláci se v Rakovníku vyřádili na sportovní olympiádě

Oráčovští rovněž řeší zastřešení místního kulturního domu. „Nachází se tam také hospůdka, která je ve velmi dobrém stavu, rekonstruovali jsme ji za téměř milion, a to hlavně díky sponzorskému daru. Za ní je sál, kde je převýšení na jedné straně pouze deset centimetrů a dovnitř zatéká. Každý rok jsme dávali na opravu několik desítek tisíc, letos dokonce za necelých dvě stě tisíc,“ sdělil starosta.

Odkup nádražní budovy

Vloni si obec dokonce nechala vyhotovit nový projekt na sedlovou střechu, na kterou sehnala dotaci, avšak podmínkou bylo ji do tří let zrealizovat. Druhou z podmínek byla nutnost mít zpracovaný strategický plán rozvoje obce do roku 2035. „Ten jsme ovšem neměli. Nyní jsme požádali firmu, aby jej zpracovala a naši nástupci by měli opět požádat o dotaci,“ konstatoval Vodrážka. Předpokládaná cena na opravu střechy činila milion korun.

Již řadu let žádá obec také o odkup nádražní budovy Českých drah, avšak zatím neúspěšně. „Rádi bychom tam vybudovali dva hezké byty,“ uzavřel starosta.