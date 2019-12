Není divu. Majitelé by měli mít vše v pořádku dokonce roku. Nové nařízení, které se týká čipování pejsků, začne totiž platit hned 1. ledna 2020 a chovatelé, kteří nesplní zákonnou povinnost, se vystavují pokutě až do výše 20 tisíc korun.

Přestože je zákon podle veterinářů v regionu tak trochu nedotažený, jelikož neexistuje jednotný registr psů, požadavkům svých klientů se snaží vyhovět a nabízejí jim čipy v různých cenových relacích. Ty se dají zakoupit v hodnotě zhruba od dvou stovek až do tisíce korun. Nevýhodou těch zcela levných je, že jsou často bez jakékoli registrace. U těch dražších je naopak evidence ve vytipovaném registru garantována a stejně tak jejich dlouhodobá životnost.

V ordinacích veterinářů nejen na Rakovnicku je nyní opravdu plno. Třeba rakovnický veterinář Jaroslav Bretšnajdr ml. uvedl, že v posledních měsících přichází kvůli čipování desítky pejskařů. „Čip je za 500 korun. Psi k němu dostanou i známku na krk, kde je QR kód. Když zvíře někdo najde a přečte mobilem QR kód, hned se mu ukáže, kdo je majitel,“ vysvětlil veterinář.

I veterinář Ladislav Mladý z Pcher nabízí čip včetně aplikace za 500 korun a i on má nyní dost práce. Pejskařů prý přichází kvůli čipování citelně více než obvykle. „Je jich jednou tolik oproti normálním dnům. Týdně očipuji desítky psů,“ potvrdil.

Čip ale může být i lehce dražší. Spolumajitel veterinární kliniky Lukášovi v Kladně-Breson sdělil, že u nich používají prověřený typ za 555 korun. „Je to náš relativně nejexkluzivnější čip, který za dobu, co ho používáme, nikdy nevyhasl a má předplacenou registraci u Národního registru majitelů zvířat. Registr je to největší a vcelku spolehlivý. Bohužel už se objevují i šmejdi, kteří to zneužívají,“ uvedl Jiří Lukáš. „Když už pejsek čip musí mít, je skutečně lépe ho i zaregistrovat, jinak je to polovina efektu,“ podotkl lékař. Čipy ve stejné ceně aplikují jejich veterináři také v Bratronicích a Unhošti.

Čipy, které lze propojit s registrem komory veterinárních lékařů, si mohou zájemci pro své pejsky pořídit v regionu i levněji, a to za 385 korun. Takové aplikuje zvířatům pod kůži například veterinář Ivan Soukup, který má ordinace ve Slaném a Velvarech. I má v posledních týdnech s čipováním dost práce. „Odhaduji, že týdně přijde kolem padesáti lidí se psy. Jen v pátek jsem ve Velvarech čipoval čtyři,“ poznamenal Soukup.

Čipy od 300 korun se pak dají pořídit na slánské klinice u veterináře Jaroslava Fiedlera. Ty nejdražší zde nabízí za zhruba 600 korun a klienti si mohou tak vybrat čip na základě vlastního uvážení a finanční situace.

Kladno - registrováno na úřadě okolo 6600 psů - čtečky na čipy nemají

Slaný - registrováno na úřadě okolo 1400 psů - čtečky na čipy mají dvě

Rakovník - registrováno na úřadě okolo 1200 psů - čtečku na čipy mají jednu



V Kladně, Slaném a Rakovníku budou ještě do konce roku schvalovat zastupitelé novou vyhlášku vztahující se na poplatky ze psů a čipování