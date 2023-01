Grantový systém je tradičně rozdělen na podzimní a jarní kolo, přičemž větší část (1,1 milionu) je určena pro jarní kolo. Půl milionu pro podzimní kolo.

„Příspěvky jsme navýšili, neboť se spolky a organizace musí popasovat s vyššími náklady. Šlo jen o to, o kolik a nakonec jsme dospěli k tomu, navýšit je o půl milionu. Především v jarním kole jsou požadavky vyšší, než je alokovaná částka. Některé spolky nejsou schopny na jaře říci, jak budou fungovat na podzim, proto je možné žádat o příspěvky ještě v druhém kole,“ vysvětlil místostarosta Nového Strašecí Jan Bureš s tím, že jen na jaře se sejde kolem šedesáti žádostí.

Příspěvky na provoz

Příspěvky jdou na provoz jednotlivých organizací. Konkrétně na mládež do 23 let v oblasti kultury, sportu, školství, vzdělávání a volnočasových aktivitách, dále na akce pořádané subjekty v kultuře a sportu se spoluúčastí města, sociální a zdravotní oblast, pomoc, aktivizace a zájmovou činnost seniorů a osob se zdravotním postižením.

Příspěvky mohou jít také na vydání publikací s tématikou související s Novým Strašecím či na účast v soutěžích pro mládež ve sportu i kultuře.

Jak upozornil novostrašecký starosta Karel Filip, každý spolek či oddíl má různý systém organizace a zajištění chodu. „Některým oddílům, které jsou v městských budovách, platí energie město, ale třeba hokejbalisté si platí náklady sami z příspěvků. Baráčníci, včelaři a další spolky by se měli do požadované částky vejít, uvidíme, jak na tom budou jiné organizace. Například v hale BIOS jsou zdejší oddíly percentuálně zvýhodněny, když mají dobré výkony, děti do sedmnácti let zde mají cvičení zdarma. Skutečnosti jsou tedy různé,“ popsal Filip.

Termín odevzdání žádostí o přidělení grantového příspěvku města pro první kolo je stanoven od 16. ledna do 28. února do 16 hodin. Termín odevzdání žádostí o přidělení grantového příspěvku města pro druhé kolo pouze pro sportovní oddíly je od 1. srpna do 4. září do 17 hodin.