Deník proto oslovil vedení Středočeského kraje, zda dojde u výše jmenovaných silnic v nejbližší době k nápravě a s jakými rekonstrukcemi se ještě letos či v následujícím roce počítá.

Silnice III/22913 vedoucí od Rakovníka přes Olešnou a Chrášťany ke „Karlovarce“ je místy samá díra, především úsek od Chrášťan je opravdu v katastrofálním stavu. Podle Petry Kučerové, mluvčí Krajské správy a údržby silnic se počítá v letošním roce s dokončením celoplošné úpravy mezi Rakovníkem a Olešnou. „Na zbývajícím úseku silnice bude provedena standardní běžná údržba. Vzhledem k tomu, že na „nejhorším“ úseku Chrášťany – I/6 probíhá výstavba D6, nebude zatím prováděna celoplošná oprava. Navíc v obci Chrášťany se chystá výstavba kanalizace,“ vysvětlila mluvčí.

Již několik let volá po opravě také silnici druhé třídy č. 228, která spojuje Rakovník s městem Jesenice. Jak uvedla Kučerová, v dubnových dnech bude provedena běžná údržba, tedy spraví se díry směsí za horka upravených výmolů s pomocí turbo mechanizmu.

Na kompletní opravu prý zatím nejsou potřebné finance. „Na přelomu roku se upravovala projektová dokumentace, tak abychom se vyhnuli problémovému vlastníkovi pozemku. Došlo k opětovnému podání na stavební úřad k vydání stavebního povolení. Na opravu zatím nejsou vyhrazeny finance, ve chvíli, kdy budou k dispozici, bude moci být vydán pokyn na zpracování prováděcí dokumentace, tak aby mohlo být zahájeno výběrové řízení,“ informovala mluvčí.

Také některé komunikace v okolí Mutějovic by již nutně potřebovaly rekonstrukce. Například silnice III/22919 mezi Lhotou pod Džbánem a Mutějovicemi, ale i č. 22920 mezi Kounovem a Lhotou. „První jmenovaná silnice bude opravena letos, termín bude souviset podle výsledku výběrového řízení, jedná se o úsek mezi Mutějovicemi a nádražím. To samé platí pro silnice mezi Kounovem a Mutějovicemi nádražím,“ přiblížila Kučerová a dále upozornila, že v okolí Kounova byla v roce 2023 rekonstruována silnice III/22924, a to v celé délce, dále silnice č. III/22541 Milostín - Kounov a část komunikace III/22916 v úseku Mutějovice – Krupá. „V tomto úseku nám chybí ještě dokončit zhruba 1,3 kilometru. Vloni byla také opravena komunikace mezi Kounovem a Hředlemi, až na průtah obcí,“ poznamenala dále mluvčí.

Běžné opravy se letos provedou na silnici mezi řevničovským nádražím a Třticí, konkrétně od křižovatky s karlovarskou silnicí do obce Třtice. „Ještě chceme v tomto roce opravit silnici mezi Mšeckými Žehrovicemi a Lodenicí. Termín bude závislý na výsledku a čase výběrového řízení.

Kromě toho by v tomto roce mělo dojít také k rekonstrukci silnice č. 23739 v úseku ze Řevničova od křižovatky se silnicí I/16 až ke křižovatce se silnicí III/22940. „V letošním roce je plánována celoplošná oprava silnice mezi Pšovlkami a obcí Řeřichy, čeká se na vysoutěžení dodavatele,“ upřesnila Kučerová.