Po několikaletém provozu sem v lednu roku 2024 byly instalovány nové boxy na lístky přímo pod závorový systém, jak ovšem říká mluvčí radnice Kateřina Hradilová, je to hlavně o lidech. „Jsou tam nově instalovány koše přímo pod automatem, kam se strčí lístek. Koše, které stály opodál jsme nyní odstranili. Je to ale pořád o lidech. Třeba u nemocnice je stejný systém parkování, u závor není koš a stejně se tam lístky nepovalují. Bohužel to řidiči pohazují kde se dá, neumí se trefit, tak jsme jim dali šanci. Pokud se nadále budou povalovat lístky u závory, půjdou boxy definitivně pryč,“ pronesla mluvčí radnice.

Problém skautů částečně vyřešen. Mají vypůjčený objekt na hřišti „na Střelnici“

Zrekonstruovat by v Rakovníku už řadu let potřebovaly i některé chodníky či místní komunikace. V katastrofálním stavu je například chodník v Lužní ulici podél Rakovnického potoka v lokalitě u SK Rakovník, na který si místní občané již léta stěžují.

Jak uvedla Hradilová, v příštím roce již konečně dojde k nápravě. „Víme o tom, v létě v této lokalitě stávají kolotočáři. Nejen chodník je ve velmi špatném stavu, ale i komunikace, která je samá díra. Chodník i povrch komunikace necháme opravit v roce 2025,“ potvrdila mluvčí.

Dříve se jednalo o jednu z nejcennějších staveb v Krušovicích, nyní už tato rozpadající se budova obec hyzdí. Jedná se o starobylý špýchar pocházející ze 17. století. Jeho stav je ovšem rok od roku horší, propadá se střecha a naděje na záchranu je mizivá.

Vlček z Ideal Bandu: Zábavy se někdy zvrtnou, v Řevničově byl sníh úplně červený

„Je to škoda. Dříve to byla dominanta obce, ale nyní už taková ošklivá,“ pronesla starostka Krušovic Markéta Fröhlichová, podle níž se měl špýchar zachraňovat již před desítkami let. „My jako obec s ním nemůžeme nic dělat. Památkáři chtějí vše zachránit, takže by se budova musela zřejmě celá rozebrat a nově postavit,“ míní starostka. Současný majitel, který objekt vydražil, se do rekonstrukce ale nijak nehrne.