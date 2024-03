Vyřešil by podle vás problém s parkováním v Rakovníku parkovací dům? Hlasujte v anketě na konci článku

Na problémy s parkováním upozornili i další, například uživatel Míra Mirvald. „Je to ostuda města, že není kde parkovat a popeláři se nedostanou ani k popelnicím. Záchranka, hasiči a policie nemohou místy ani projet, parkuje se hlavně v křižovatce a všichni na to koukají,“ postěžoval si.

Někteří rezidenti si dlouhodobě stěžují na nedostatek parkování nejen v centru města, ale i na odlehlejších sídlištích. V loňském roce právě za špatné parkování na sídlištích padaly desítky pokut od městské policie. Její velitel Jaromír Nový stejně jako například zastupitel Pavel Holub jsou názoru, že situaci s nedostatkem parkovacím míst ve městě by vyřešil parkovací dům.

Holub navrhoval jako nejhodnější místo proluku mezi Trojanovou ulicí a ulicí Na Sekyře, kterou nedávno město koupilo za více než 7 milionů korun. Hovořilo se i o dalších místech, například na Bendovce u kruhového objezdu, kde se nyní již velké parkoviště pro více než osmdesát aut nachází.

„Parkovací dům na Bendovce, o kterém se uvažuje, se zatím neřeší. Je také otázkou, jak by na něj reagovali ti, kteří zde bydlí, někomu by mohlo vadit, že přijde o výhled do krajiny. Pod Bendovkou se hovoří také o možné úpravě parkoviště mezi Vysokou bránou a Mýtskou ulicí, ale ani toto není nyní aktuální,“ konstatovala mluvčí rakovnické radnice Kateřina Hradilová.

Starosta Luděk Štíbr již dříve zdůraznil, že v případě parkovacího domu jde o poměrně nákladnou investici. „Navíc když se vybírají peníze za parkování, řidiči spíše hledají místa, kde zaparkovat nejblíž k bydlišti a zadarmo,“ připomněl starosta.

Nedávno ubylo několik desítek parkovacích míst u sokolovny, která ustoupila skateparku. Předloni naopak vzniklo více než šedesát parkovacích stání u vlakové trati nad autobusovým nádražím. Právě to by mělo být zmenšeno a jeho východní část u sportovní haly by měla být využita právě pro možnost parkování.

„Ve schválených investicích města máme v plánu také úpravu parkování u nedalekého zimního stadionu. Co se týče jednotlivých ulic, jde spíše jen o celkovou rekonstrukci a úpravu, několik míst samozřejmě přibude, ale nebude to nijak markantní,“ uvedla Hradilová.

Jedná se například o již zmíněnou Spalovu ulici, na úpravu parkoviště je již několik let vypracovaný projekt, ovšem město čeká na rekonstrukci správců sítí. „Ještě máme ve výhledu v následujících letech Lužní ulici, což jsou parkovací místa podél potoka a úpravu parkování pod sídlištěm V Lukách. Budeme to opět dělat ve spolupráci se správci sítí,“ uzavřela mluvčí.

