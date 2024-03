Vladimír Janošek pak navrhoval nainstalovat „polykač lístků“, kdy by řidič zasunul lístek do stroje, který by ho přijal a závora by se otevřela. Podle Dušana Godeši, jednatele společnosti Údržba městských komunikací, která závorový systém provozuje, není instalace takového zařízení jednoduchou záležitostí. „Ke změně technologie by musel být úplně jiný stojan, tento není uzpůsobený k tomu, aby je mohl mít v sobě. Nevím, kolik by výměna stála, musela by se udělat cenová nabídka, ale určitě by se to pohybovalo v řádech vyšších desítek tisíc. A ani nevím, zda tuto možnost firma nabízí, aby to bylo kompatibilní se systémem. Proměnných je tam více,“ vysvětlil Godeša.

Mnozí řidiči se zde nebyli schopni trefit do košů a u závor se tak často povalovaly odhozené parkovací lístky. Od ledna tohoto roku jsou zde nově nainstalovány boxy přímo u automatů, i tak se ale stále lístky okolí povalují, a tak není vyloučeno, že dojde k odstranění košů. „Bohužel, lidé jsou nepořádní. Často jsem viděl, jak to někdo vyhodil mimo koš záměrně a neměl ani snahu se trefil,“ povšiml si Godeša.

„Pokud lístky lidé nebudou schopni házet do boxů, je to možné, že se odstraní, jako je tomu například u nemocnice, kde si lístky řidiči nechávají v autě,“ potvrdila mluvčí radnice Kateřina Hradilová. Někteří si již delší dobu stěžují také na častou nefunkčnost systém při načítání státních poznávacích značek, kdy se závory automaticky neotevřou.

Godeša o chybách ví a snaží se o jejich nápravu. „Firmě píšeme docela často kvůli nastavení, je to ale boj s větrnými mlýny. Ze smlouvy plyne určitá tolerance, kdy na počet to prý vychází. Ale je pravdou, že kamer už byla vyměněna spousta i v době záruky zdarma, ale když se změní světelné podmínky, má s tím kamera také problém. Samozřejmě chci, aby to fungovalo. Jednou za čas zavoláme, softwarově to upraví a chvíli to funguje. Jednou se mi stěžoval známý, že se mu to nezvedlo, jel jsem tam o nějakou dobu později a zvedlo se mi to. Představoval bych si vyšší citlivost,“ poznamenal jednatel ÚMK Rakovník s tím, že systém se snaží firma spravovat, jak nejlépe to jde.