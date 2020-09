Tato povinnost by mohla ohrozit i samotný chod tanečních. Je ovšem otázkou, zda se na taneční nebudou stahovat výjimky. Podmínky se mohou v průběhu nejbližších dnů ještě upřesnit.

Do tanečních lekcí v Rakovníku se přihlásilo zhruba 40 párů, tedy méně než vloni. Taneční mistr Václav Černý ml. z taneční školy Nezbedný bakalář, který lekce vede, si ovšem nedovede představit, že by účastníci kurzu tančili v rouškách.

„Tancovat polku, jive v rouškách je podle mě nesmysl a ještě budeme uvažovat o tom, jakým způsobem budeme pokračovat dál. Nošení roušek má dopady na kvalitu výuky a celkový pocit z tanečního kurzu. Neděláme to jen proto, že chceme naučit tančit, ale chceme, abychom se tam cítili dobře, abychom na taneční hezky vzpomínali,“ upozorňuje Václav Černý. Taneční lekce mají v Rakovníku začít 11. září.

Černý také potvrdil, že některé páry se odhlašovaly již v průběhu jara. „Na začátku dubna při zápisu začaly přihlášky normálně chodit a nic se tehdy neprojevovalo. Alokovaný počet tanečníku kurzu jsme naplnili. Poté, co se objevovaly další informace, už panovala určitá nervozita, a to i na naší straně. Nechali jsme všechny zapsané, nevybírali peníze a čekali, co bude dál. V průběhu jara se několik párů odhlásilo, někdy i bez udání důvodu,“ sdělil Václav Černý.

V Novém Strašecí již dochází po středeční informaci u některých rodičů k odhlašování. „Někteří rodiče už se bouří, nelíbí se jim, aby jejich děti tancovaly v rouškách a odhlašují je z kurzu,“ potvrdila Ivana Rezková, členka Odboru kultury, sportu a rodinné politiky Nové Strašecí.

Taneční kurz má začít 19. září a jak prozradila vedoucí odboru Lenka Pelcová, celkem se přihlásilo zhruba 50 párů, tedy o 10 méně než v loňském roce. „Tento počet je kulturní centrum ideální, vloni jich bylo o deset více, ale to už byl trochu extrém, kdy se hlásilo i hodně kluků. Počet byl již na hraně na hraně kapacity,“ přibližuje Lenka Pelcová.

Zatím nejisté jsou také pokračovací lekce. V Novém Strašecí se vloni uskutečnily, ale je otázkou, zda je taneční mistr opět vyhlásí, záležet bude i na epidemiologické situaci. V Rakovníku se pokračovací kurzy nedělají již několik let. „Hlavním důvodem je prostor. Do pokračovacích kurzů či do kurzu dospělých se nehlásí tolik lidí a kulturní centrum bychom nezaplatili. DDM by byl skvělý, kdyby měl dvojnásobnou kapacitu. Chce to něco mezi, každopádně prostory budeme dále hledat,“ dodává Černý.