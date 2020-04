Již v pondělí bude otevřena Městská knihovna v Novém Strašecí a v úterý otevře své brány také Městská knihovna v Rakovníku. První týdny ovšem budou knihovny fungovat v omezeném režimu.

Provozní doba v půjčovnách v rakovnické knihovně bude od 9 do 11 a od 12 do 14 hodin. Čas od 11 do 12 hodin bude sloužit k dezinfekci pultů, regálů a podlahy. On-line vyhledávání na počítačích v knihovně nebude umožněno a vstup do půjčoven bude z důvodu ochrany zdraví omezen na pět čtenářů. Lidé budou muset mít povinně roušky přes obličej a každý návštěvník před vstupem provede dezinfekci rukou. Výběr knih bude možný pouze z těch vystavených na regálech v půjčovně.

„Rádi bychom, aby si čtenáři již zapůjčené knihy nechali ještě doma, výpůjčky jsme prodloužili do konce června. Vzhledem k tomu, že všechny vrácené knihy musí být uloženy až pět dní v karanténě, jde nám teď v první řadě hlavně o to, abychom uspokojili touhu po čtení a poskytli knihy ke studiu,“ vysvětluje ředitelka knihovny Milena Křikavová, která bere urychlení otevření knihoven s povděkem.

„Už jsme se před nějakou dobou jako knihovnická rada odvolali proti původnímu termínu otevření 8. června na ministerstvo kultury a následně ministerstvo zdravotnictví, a tak jsem ráda, že budeme moci knihy poskytovat pro čtenáře už nyní, kdy se potřebují lidé vzdělávat a odreagovávat,“ je potěšena Milena Křikavová.

Vrácené knihy půjdou do karantény

Novostrašecká knihovna bude pro veřejnost otevřena v pondělí, středu a pátek od 8 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin. Vedle vchodu do knihovny (v bývalém informačním centru) se budou odebírat vracené knihy do tzv. karantény.

Muzea a galerie se otevřou veřejnosti 11. května. Muzeum T. G. Masaryka zpřístupnilo na webových stránkách muzea výstavu Lenky Dřízhalové, dále výstavu Kněžna sv. Ludmila a Prezident odešel. Dvě první jmenované jsou zpřístupněny také na facebooku.

„U výstavy Lenky Dřízhalové jsme navíc umožnili i prodej doplňkových předmětů pro děti, které tam paní Dřízhalová má. Předměty jde po objednání zamluvit. Výstavu lega jsme zrušili, protože by nešla prezentovat takto online, ale už plánujeme tři nové výstavy, abychom po otevření byli normálně funkční,“ prozradila zástupkyně ředitelky rakovnického muzea Kateřina Blažková.

V muzeu se v současné době provádějí generální úklidy. „Do Velikonoc byla většina zaměstnanců poslána na homeoffice, v pobočkách zůstali pouze čtyři pracovníci. Proto teď hlavně uklízíme a rovněž jsme se vrhli na fyzické prohlídky depozitářů,“ nastiňuje Kateřina Blažková.

Příležitost uspořádat archivy

Jak prozradil ředitel Rabasovy galerie Václav Zoubek, období nuceného uzavření brali pracovníci galerie jako příležitost uspořádat archivy a další věci, na které v běžném provozu není čas. „Vzhledem k tomu, že v květnu znovu otevřeme, už jsme na červen začali připravovat nové akce. Dáváme dohromady například výstavu spolku Mánes. Momentálně také vyměřuji, jak sestavit židle v koncertní síni, aby lidé od sebe byli vzdálení dva metry a aby se jich tam vešlo alespoň dvacet,“ usmívá se Václav Zoubek.

Podle ředitele Rabasovy galerie budou otevření provázet přísné hygienické a bezpečnostní podmínky. „Zaměstnankyně, které obsluhují výstavní síně, jsou všechno důchodkyně, kterým je nad 65 let. Budou muset být schované za sklem nebo za štítem. Všechno to budu muset nějak vyřešit, protože tyto lidi musím ochránit za každou cenu. Mají nějaký věk a nechci riskovat jejich zdraví,“ dodává Václav Zoubek.