/VIDEO, FOTOGALERIE/ Lubenská základní škola má nově zrekonstruovanou tělocvičnu, kterou slavnostně otevřela přátelským basketbalovým utkáním mezi místními žáky a novostrašeckými Kelty. Celkem se do oprav investovalo 7,5 milionu korun.

„Podlaha už byla v katastrofálním stavu, vylamovala se prkna, hrozilo nebezpečí zranění, třísky z podlahy vyčuhovaly ven, proto jsme rádi, že jsme s dotační žádostí byli napotřetí konečně úspěšní,“ pronesl starosta obce Pavel Soukup.

Původně se měla rekonstruovat podlaha, podhled, kde byla stará svítidla a staré sociální zařízení, nakonec se ovšem přistoupilo i k obložení stěn a celá investice tak značně narostla.

„Obec se rozhodla vzít to z gruntu. Zaprvé se ukázalo, že některé věci obložení vyžadují, navíc když jsme přemýšleli, že tu bude všechno nové až na to obložení, zvítězila myšlenka, že to uděláme rovnou kompletní a na řadu let nemusíme do tělocvičny vůbec zasahovat. Kdybychom zanedlouho opravovali obklad, podlaha by tím hodně trpěla,“ vysvětlil ředitel školy Radek Vyskočil.

Vedle sprch, toalet a šaten se opravil také nový kabinet.

Lubná má již přiznanou dotaci, která přesahuje tři miliony korun.