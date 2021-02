Jestliže se nic zásadního nezmění, v neděli 14. února skončí platnost stavu nouze. To by ovšem znamenalo, že by například restaurace či posilovny moh-ly po dvou měsících opět otevřít. Deník proto zjišťoval postoje vedení Rakovníka a Nového Strašecí a některých podnikatelů k potencionálnímu rozvolnění.

Zavřená hospoda. Ilustrační foto | Foto: Deník / Luboš Jeníček

Restauratéři či majitelé fitness center by samozřejmě možnost otevření svých pro-vozoven uvítali, zatím ovšem nepředbíhají a vyčkávají na povíkendový vývoj. K rozvolnění se staví spíše skepticky. „Mám pocit, že všechno bude směřovat k tomu, aby se restauracím a dalším podnikům znemožnilo otevřít, takže počkám, až to bude mít trvalejší charakter. Abych opět na týden otevřel a pak zase zavřel, to by nemělo smysl. Připraveni jsme, otevření bychom uvítali, ale že bych nyní začal objednávat na pondělí, to určitě ne. Uvidíme příští týden,“ konstatoval majitel Podžbánského pivovaru Mutějovice Karel Klátil.