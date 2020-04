Pacienti oddělení dlouhodobě nemocných (LDN) Masarykovy nemocnice v Rakovníku mohou v současné době karantény, kdy platí na oddělení zákaz návštěv, se svými blízkými komunikovat pomocí počítačového programu SKYPE.

Senioři - ilustrační foto | Foto: shutterstock

Zaměstnanci oddělení tento komunikační nástroj zprovoznilo na obou patrech. Jméno pro hledání kontaktu na Skypu je LDN nemocnice Rakovník. Ti, kteří by chtěli takto komunikovat se svými blízkými, by měli předem upozornit personál, a to na čísle 313 525 343 (oddělení ženy) a 313 525 346 (oddělení muži). Nejvhodnější čas na komunikaci na notebooku je od 14 do 16 hodin.