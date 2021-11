„Dva lidé jsou naočkovaní, zbylí hospitalizovaní nejsou očkovaní. Nejmladší ženě je 43 let, není očkovaná, nejstaršímu pacientovi je 91 let. Většinu hospitalizovaných tvoří šedesátníci,“ popsala vrchní sestra Markéta Palková.

Rakovnická nemocnice je jednou z těch, které aplikují při léčbě covidu již delší dobu monoklonální protilátky. „Nyní jich je ovšem v České republice nedostatek. Jinak je aplikujeme na interním příjmu na žádanku od praktika. Jedná se o čtyři až pět lidí denně,“ upřesnila Palková.

Vrchní sestra rakovnické nemocnice také potvrdila, že zatím nejsou potřeba dobrovolníci, nemocnice si vystačí s vlastním personálem. „Drtivá většina personálu je naočkovaná, pár neočkovaných onemocnělo, ale jedná se jen o jednotky. Běžně máme na praxi i studenty, které v případě potřeby využijeme,“ popsala Palková.

Ze zhruba 550 zaměstnanců není naočkováno 24, což představuje necelých 5 procent. „U nás máme vysokou proočkovanost personálu. Navíc někteří pracovníci se nemohou očkovat kvůli tomu, že měli covid a neuplynulo ještě 180 dnů od konce nemoci a v té době nemohou být očkováni,“ objasnil ředitel Tomáš Jedlička, který se staví proti povinnému očkování zaměstnanců. Pracovníci rakovnické nemocnice jsou pravidelně třikrát týdně testování antigenními proticovidovými testy.

Někteří zdravotníci mají již třetí dávku vakcín, největší zájem o očkování posilující dávkou je z řad sedmdesátníků a osmdesátníků. „Zaznamenali jsme i určitý nárůst zájmu o první dávku, ale není tak markantní. Zhruba dvě třetiny tvoří třetí dávky. V současné době očkujeme zhruba 250 lidí denně a pokrýváme poptávku. Jsme ovšem připraveni navýšit kapacitu až na čtyři sta dávek denně,“ konstatovala vrchní sestra. Třetí dávku má k úternímu dni zhruba tři tisíce lidí.

V pátek se v rakovnické nemocnici budou mimořádně očkovat děti od 12 do 15 let, a to od 16 do 20 hodin. Očkovací centrum naposledy zorganizovalo očkování dětí před začátkem školního roku. Co se týče PCR testů, nemocnice rozšířila testování i na odpolední hodiny, možnost otestovat se PCR testem mají lidé také v sobotu od 8 do 9 hodin. Antigenní testy se provádí již pouze v sobotu od 9 do 12 hodin.