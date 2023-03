„Šlo především o Fojtíkovu, V Jamce a přilehlé ulice. Po oznámeních strážníci zapsali několik aut a vrátilo se to jako bumerang, protože někteří řidiči řešili, proč udělali přestupek a z jakého důvodu někteří další lísteček neměli. Někteří ale stáli v křižovatkách a bránili průjezdu více než jiná auta. Po dalším oznámení se napsaly parkovačky všem, kteří stáli mimo vyznačená parkovací místa,“ uvedl velitel městských strážníků Jaromír Nový.

Stejný problém nastal i ulici Pod Nemocnicí - na popud společenství vlastníků, neboť firma, která zajišťuje svoz odpadu, nemohla zajet ke kontejnerům a odpad se kupil na chodníku. „Město tak muselo platit extra svozy. Domluvili jsme se, že budeme dělat častější kontroly, a to i na popud hasičů, kteří se musí v případě požáru k místu dostat. Chápu, že lidé nemají na sídlištích kde zaparkovat a je to problém, ale bezpečnost je na prvním místě,“ poznamenal Nový.

Nová parkovací místa už na jaře

V Bendovce by mělo přibýt do dvou měsíců několik desítek značených parkovacích míst. „Změnu dopravního značení už jsme s policií řešili. Jde totiž o obytnou zónu, kde lze parkovat jen na vyhrazených místech, označených jako parkoviště, což se ovšem nedělo. Doplňkovým značením můžeme parkoviště rozšířit tak, aby to neohrožovalo bezpečnost a zároveň mohly projet sanitky či hasiči. Změna ovšem začne platit až za více než měsíc,“ konstatoval starosta města Luděk Štíbr.

Problémy s parkováním se vedle Bendovky či sídliště Pod Nemocnicí týkají například i Spalovy ulice. Podle velitele městských strážníků by situaci mohl vyřešit parkovací dům. „Jde o jediné řešení. Dnes mají rodiny dvě i tři auta a za pár let to lepší nebude. Zeleň je sice fajn, ale někdy je třeba upřednostnit parkování. Parkovací dům by se mi líbil třeba na Bendovce nebo v lokalitě pod Mercedesem. Tam je opravdu problém večer najít jediné místo,“ poznamenal Nový.

Parkování co nejblíž od domova a zadarmo

Rakovnický starosta Luděk Štíbr ovšem připomněl, že jde o poměrně nákladnou investici. „Navíc - když se vybírají peníze za parkování, řidiči spíš hledají místa, kde zaparkovat nejblíž k bydlišti a zadarmo,“ řekl Štíbr.

Odbor správy majetku se podle starosty nyní zabývá rozšířením parkoviště nad Fojtíkovou ulicí. „Mohl by tam přibýt ještě jeden pruh pro deset až patnáct aut směrem k Tescu,“ dodal starosta.