„Zastupitel města Pavel Holub tam pravidelně chodí a harmonogram se dodržuje. Jak zaznělo i na zastupitelstvu, vydláždit tuto žulovou dlažbu není úplně jednoduchý a nemůže si tam kleknout jen tak někdo. Jsou tam dva až čtyři lidi za den a dláždění chodníku na levé příjezdové straně pokračuje. Pravá je již delší dobu hotová. Parter dělala stejná firma a tam to šlo rychleji, ale zde se to zdrželo při rekonstrukci inženýrských sítí a my jsme museli posunout termín ve smlouvě. Sešlo se to bohužel takto nešťastně,“ popsal situaci Štíbr s tím, že firma přislíbila, že do konce října by měla být celá ulice zrekonstruovaná.

V Palackého ulici v Rakovníku probíhá již několik měsíců rekonstrukce a ulice je uzavřena. | Video: Deník/Josef Rod

„Nejjednodušší by bylo celou ulici uzavřít a udělat všechno naráz, ale vzhledem k lidem, co tam bydlí, co tam podnikají, to zkrátka nelze. Nemůžeme jim znemožnit přístup k nemovitostem nebo jim znemožnit zásobování,“ uzavřel Štíbr.