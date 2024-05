Jednou z nich jsou nové záhonky na zahradě. „Trochu jsme si pohráli si tím, co tu vždy mívala hospodyně a zahrádka se sem navrátila. Loni došlo po mnoha letech k výsadbě ovocného sadu v zadní části ve dvora. Doteď to prakticky nešlo, protože tady byl ustájení kůň, který vše požíral, takže teď už tomu tak není. Dále jsme otevřeli v půdním prostoru ve spodní části dvora, kde je vyměněná střešní krytina od loňska, depozitář. Málokterá památka má zpřístupněný depozitář pro veřejnost,“ vyjmenoval novinky Luboš Vokoun.

Památka lidové architektury pocházející ze 16. století, je v měsících květnu a červnu otevřena od úterý do neděle od 9 do 16 hodin, o letních prázdninách o hodinu déle. Vstupné činí 140 za dospělého, senioři, studenti a ZTP platí 120 Kč, děti od 6 let 40 korun.

Jak prozradil Vokoun, květnová návštěvnost je zatím oproti jiným sezonám o trochu slabší. „Duben byl velice příjemný. Jednak sem jezdily koly, občas nějaký zájezd důchodců. Tím, jak bylo teplo a pak to skočilo do zimy, tak samozřejmě s tou návštěvností to trošku zahýbalo na přelomu dubna a května. Navíc je v květnu spousta akcí v okolí. Od června ale opět přijedou turisté, školy, školky, tábory. Minulý týden tu byla školka, pro děti je to ideální, je tady uzavřený dvůr a mají tady volný pohyb. Můžou tady být, jak dlouho chtějí. Spousta dětí si z toho něco odnese. Mají to zdarma a líbí se jim tady a my je taky rádi vidíme,“ sdělil Vokoun.

Sezona v Hamousově statku začala. Návštěvníky čeká několik novinek. | Video: Deník/Josef Rod

Správce Hamousova statku také prozradil, že pro letošek nechystá žádné akce, a to z důvodu opravy Masarykova mostu přes Berounku. Zbečno je tedy neprůjezdné ve směru od Berounska. „Parkoviště je proto úplně plné, takže tady návštěvníci špatně parkují. A pokud děláte akci, musíte mít zajištěno parkování. A vzhledem k tomu že je zde točna autobusů v jedné třetině návsi, tak logicky je tím omezen v uvozovkách provoz tohoto objektu. Ale od příštího roku akce opět budou,“ poznamenal Vokoun, který dále uvedl, proč se zde nyní nenacházejí živá hospodářská zvířata. „Předloni nás někdo udal, že tady krmíme zbytky z restaurace, což se nesmí. Uvidíme, jak se tato situace vyvine, ale je musí se vše složitě dokládat, třeba i kam se vyváží hnůj, kdo si ho od nás vezme, je to vše nově nastavené podle směrnic. Za nedlouho by po nás mohli chtít i veterinární prohlídky králíků, takže je obtížné tu zvířata mít,“ vysvětlil Vokoun.