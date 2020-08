/FOTOGALERIE/ Velmi solidní letní turistickou sezonu zažívají památky na Rakovnicku. Zejména v červenci se hrady Křivoklát, Krakovec a další památkové objekty staly vyhledávaným cílem turistů, kteří často vyměnili zahraniční dovolenou za tu domácí. Přestože prázdniny pomalu končí, k vidění toho bude na památkách v regionu kromě jejich přirozených krás ještě mnoho.

Hrad krakovec | Foto: Deník/Šárka Hoblíková

Státní hrad Křivoklát navštíví o slunečném víkendovém dni i kolem patnácti set lidí. „V těchto týdnech je to dobré. A to i ve srovnání s loňskou sezonou. Ale chybí nám jaro a konec zimy, kdy máme také normálně otevřeno. Celkově už to asi nedoženeme, navíc nevíme, co nás čeká v září, zda nebudou zase nějaká omezení,“ shrnul situaci kastelán hradu Petr Slabý.