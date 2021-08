Jakmile se železničářská legenda dostatečně divákům předvedla, vyrazila i s mnoha cestujícími z Železničního muzea Českých drah v Lužné u Rakovníka na cestu do depozitáře Národního technického muzea v Chomutově.

Historická technika i trasa z muzea do muzea přilákala často celé rodiny napříč generacemi. Což potvrdil i táta Jára z Rakovníka se synem Martinem a dědou Jiřím, dlouholetým strojvůdcem.

„Děda strávil na kolejích celý pracovní život. My se synem nadšeně s vláčky modelaříme, takže si to tu dnes velmi užíváme, protože vidět všechno zblízka, vlézt si do parní lokomotivy a svézt se je pro nás velkým zážitkem,“ uvedl Jaroslav.