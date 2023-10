Volné prostory pod knihovnou už mají nájemníky. Bude tam ambulance a kancelář

Návštěvou tohoto místa si potvrzujeme, že parkování v centru Rakovníka je s přibývajícím množstvím aut stále obtížnější. Nedostatek parkovacích míst je ovšem i na sídlištích, kde někteří rezidenti nemohou na dosah svých domů zaparkovat.

Rakovnický deník podnikl průzkum místních parkovišť a možností parkování poblíž historického jádra i v odlehlejších lokalitách.

Zcela plné bylo parkoviště u autobusového nádraží, u takzvaného Parlamentu, a žádné místečko nebylo v odpoledni všedního dne ani před dlouhým bytovým domem na Sekyře.

Přespolní zadarmo, místní za peníze

„Odpoledne přijedu a nemám kde zaparkovat, protože tu parkují lidé, kteří chodí do města a nechtějí platit za parkování. Musím tedy zajet na placené parkoviště, kde zaplatím zbytek parkovného a ráno odjedu, než placené parkoviště opět zprovozní. Podle mě tudy navíc ani neprojedou hasiči, protože je to tu hodně úzké,“ stěžovala si jedna z nespokojených obyvatelek bytového domu na Sekyře, která kolem 17. hodiny marně hledala volné místo na zaparkování.

Pár volných míst se naskytlo opodál na parkovišti U Váhy, ale ani tam to nebyla žádná sláva. Naopak zcela zaplněné bylo jako obvykle parkoviště na sídlišti v ulici Čs. Legií u kreativního kroužku Agátka. Rodiče tam odpoledne odvážejí své ratolesti a stává se, že na chvíli zablokují výjezd jinému vozu.

Problémy se vyskytují i v severní části okružní třídy, například v Havlíčkově ulici, kde je možností k parkování poskrovnu. Jediné volné místečko bylo ve dni průzkumu na parkovišti u hřbitova, přestože tam mohou parkovat pouze návštěvníci hřbitova, a to po dobu jedné hodiny. Stejné to bylo ve Vladislavově ulici, kde je parkování rovněž bezplatné, nebo na parkovištích nad Pražskou branou a proti ní.

Zablokované sanitky na sídlištích

Vyskakovat si příliš nemohou ani na odlehlejších rakovnických sídlištích. Své o tom ví třeba na Bendovce, kde v létě padaly desítky pokut za špatné parkování, neboť řidiči parkovali mimo vyznačená místa. Později tam došlo ke změně dopravního značení a několik parkovacích míst přibylo tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost a mohly tudy projet sanitky či hasičské vozy.

Uvažuje se ještě o rozšíření parkoviště nad Fojtíkovou ulicí. „Mohl by tam přibýt ještě jeden pruh pro deset až patnáct aut směrem k Tescu,“ uvedl rakovnický starosta Luděk Štíbr. I tak je ovšem nedostatek parkovacích míst v této lokalitě očividný, a to byl také jeden ze zásadních argumentů rakovnických zastupitelů na zářijovém zasedání, proč nepovolili rozšíření sportoviště Mek GYM ve Fojtíkově ulici.

Nadějné to s parkováním není ani v ulici Pod Nemocnicí. Už tak špatná situace se tam ještě zhoršila poté, co společnost Lidl zamezila parkování rezidentům. Dokonce došlo k tomu, že firma, která zajišťuje svoz odpadu, nemohla zajet ke kontejnerům a odpad se kupil na chodníku.

„Město muselo platit extra svozy. Domluvili jsme se, že budeme dělat častější kontroly, a to i na popud hasičů, kteří se musí v případě požáru k místu dostat. Chápu, že lidé nemají na sídlištích kde zaparkovat a je to problém, ale bezpečnost je na prvním místě,“ vysvětlil velitel městských strážníků Jaromír Nový.

Dlouhodobé problémy s parkováním jsou i ve Spalově ulici a na některých místech na Zátiší. Auta parkují i u křižovatek tak, že nemůže projet autobus. Musí jet jinými ulicemi, které pro průjezd nejsou zcela uzpůsobeny, a tak dochází ke stížnostem ze strany obyvatel.

„Tento problém nyní řešíme, budeme tam muset udělat dopravní značení, aby tam nikdo nemohl stát a autobus se tam mohl vytočit. Je to o neukázněnosti řidičů, a to i těch, kteří v této lokalitě bydlí,“ poznamenal Štíbr.

V Ottově ulici bylo na parkovacích místech plno, ale podle místních tam stání neobsazují přes den auta obyvatel domů. „Když ráno odjedu v sedm hodin, už tam čeká auto, které zaparkuje na mém místě a řidič pak jde do Rakony. Může to být zaměstnanec, ale třeba i kontraktor, které na podnikové parkoviště nepouštějí, což jsem si zjišťovala. Kdybych přijela v půlce dne třeba s nemocným dítětem, nemám kde zaparkovat, šance je až odpoledne, kdy končí ranní směna. Třeba majitel nedaleké pekárny už si musel dát do areálu značku, aby mu tam lidé neparkovali,“ připomněla Rakovničanka Zdenka Hayden, který by uvítala vyznačené parkovací zóny.

Pomohly by parkovací zóny?

O této možnosti ale podle rakovnického starosty na radnici zatím neuvažovali. „Je to populární a zároveň nepopulární opatření. Vyhoví se těm, kteří tam chtějí parkovat jako rezidenti, ale tím pádem zamezíme parkováním těm, kteří si v centru potřebují něco vyřídit,“ řekl starosta. „Nevím ovšem o tom, že by se budovaly zóny pro parkování ve městech velikosti Rakovníka. Je to záležitost spíš větších měst, která na to mají vyhodnocovací zařízení. Pro nás by to znamenalo navýšit počet kontrol strážníky, aby to mělo efekt. Můžeme to probrat, ale je to spíše běh na dlouhou trať,“ uvedl Štíbr.

Vedení města zatím neuvažuje ani o stavbě parkovacího domu, jehož stavbu navrhovali už v minulosti někteří zastupitelé. Záměr by se přitom líbil i veliteli městské policie Jaromíru Novému.

Štíbr ale poukazuje na to, že jde o poměrně nákladnou investici. „Navíc když se vybírají peníze za parkování, řidiči spíše hledají místa, kde zaparkovat nejblíž k bydlišti a zadarmo,“ připomněl.

Jednou z cest je i získávání nových prostor, jako například při nedávné tvorbě už zmíněného parkoviště podél vlakové trati. Jak ovšem rakovnický starosta poznamenal, i tato možnost je limitní. „Buď budeme žít pro to, abychom tu jezdili auty a parkovali, nebo tu chceme zachovat zeleň a veřejné prostory pro využití občanů. Je to střetové řešení,“ konstatoval starosta.

Několik parkovacích míst v budoucnu přibude tím, že se zmenší autobusové nádraží, tato stání ovšem budou využívat zejména návštěvníci nové sportovní haly, která je v plánu.

Sdílená elektrokola? Zajímavý nápad

Nabízí se otázka, zda nepodpořit cykloturistiku, například stavbou cyklověže nedaleko autobusového či vlakového nádraží. Lidé dojíždějící do zaměstnání by mohli jet na kolech a ta tam pak nechat pod dohledem. Jak uvedla mluvčí radnice Kateřina Hradilová, České dráhy stavbu plánují v rámci modernizace vlakové stanice, ovšem ta se odložila a nejdříve se začne stavět za tři roky.

Podle rakovnického starosty by častější jízdu na kole mohlo podpořit půjčování kol, které funguje i v jiných městech. „Oslovila nás firma na půjčování, že by za zapůjčení elektrokola byla první čtvrthodinka zdarma. Lidé by ho mohli třeba u nádraží odstavit a pak jít na autobus. Je to zajímavý nápad. Tímto směrem bychom mohli jít, navíc firma by si to provozovala sama,“ dodal Štíbr.