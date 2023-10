/FOTO, VIDEO/ Parkoviště na nádvoří rakovnické radnice, které svou kapacitou patří k největším ve městě, je sice určeno především pro zaměstnance úřadu, bývá ale využíváno i rezidenty z okolí a návštěvníky centra. Ti tam ovšem bez povolení parkovat nesmí, a tak padají pokuty. Vedení města dokonce zvažuje závory. Pak by vjezd na parkoviště byl možný pouze s kartou.

Parkoviště na radničním dvoře bývá zaplněno do posledního místečka. Občas zde parkují lidé, kteří nemají povolení. | Video: Deník/Josef Rod

Parkování v Rakovníku je dlouhodobým problémem, kapacita parkovišť v centru je nedostatečná, navíc několik desítek míst ještě ubylo po zahájení stavby skateparku v Trávnické ulici. Někteří občané by proto uvítali možnost parkovat v radničním dvoře v případě, že si potřebují vyřešit nějaké záležitosti na úřadě, například na pasovém oddělení, stavebním odboru nebo v pokladně.

Vyčlenění několika parkovacích míst pro návštěvníky úřadu se ovšem nepozdává rakovnické radnici, nebo parkoviště je primárně určeno pro její zaměstnance a už nyní kapacitně nedostačuje.

„Máme sto padesát zaměstnanců a spousta jich je přespolních. Nedovedu si představit, že bychom vyčlenili ještě místa pro návštěvníky úřadu. To, že zajistíme parkování pro zaměstnance, je jednou z forem benefitu. Vyznačená místa jsou jen v první řadě a v případě, že by se nalajnovalo celé parkoviště, došlo by k úbytku parkovacích míst zhruba o třetinu,“ argumentuje starosta města Luděk Štíbr.

Pohodlí pro úředníky

Parkoviště mohou využívat vedle zaměstnanců úřadu také starostové okolních obcí, pokud potřebují v Rakovníku vyřešit záležitosti pro své občany, dále existují výjimky pro návštěvníky akce na radnici, například kurzu Podnikni to!, a mohou tam parkovat také novináři v době tiskové konference.

„Parkoviště využívají ještě lidé z pečovatelské služby, vyšli jsme vstříc ještě jednomu vozu Okresní správy sociálního zabezpečení, ale jinak jsme předtím odmítli třeba pět aut z katastru v době, kdy se tam dělala fasáda a neměla kde parkovat. Bohužel už jsme nemohli garantovat dalších pět míst, parkoviště je i tak naprosto zaplněné,“ vysvětluje Štíbr.

Rakovnická radnice navíc řeší problémy s nelegálním parkováním ve dvoře, a tak už městští strážníci sáhli i k pokutám. „Parkoviště pravidelně kontrolujeme a mohu potvrdit, že jsme dali nějaké pokuty, ale bylo to v řádu jednotek. Někteří tu auto nechávali i přes noc a mysleli si, že když bydlí kousek odsud na Sekyře, že si to tu mohou nechat. Ale to už se vytříbilo, a když tito lidé dostali pokutu, už to nedělají,“ říká velitel městských strážníků Jaromír Nový.

Pokutu dostal i jeden z novinářů v době tiskové konference na radnici, ovšem z jiného důvodu. „Vzhledem k tomu, že bylo parkoviště plné, zaparkoval u výjezdu z garáže, odkud by naše auto nemohlo vyjet, jinak zde novináři po dobu tiskové konference mohou parkovat,“ potvrzuje Nový.

Parkování s kartou

Aby se zamezilo přes den parkování aut, která nemají povolení, zvažuje rakovnická radnice systém závor a karet. „Lidé tu v pracovní době místa blokují a úředníci si musí najít místo na Sekyře, někteří parkují i na náměstí. Zabýváme se touto možností, ještě to ale není definitivní,“ dodává Štíbr.