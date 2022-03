Parkoviště u nádraží v Rakovníku bude hotové v létě. Skatepark až v příštím roce

Nejpozději na konci března by se mělo začít pracovat na parkovišti P + R nedaleko rakovnického vlakového nádraží u trati. Hotové by mělo být do konce července.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

U příjezdové silnice k vlakovému nádraží v Rakovníku vzniknou nová parkovací stání. | Foto: Deník/Josef Rod

Parkoviště v Nádražní ulici nabídne celkem 68 parkovacích míst a mělo by tak vyřešit problém s jejich nedostatkem v centru města. Společnost Chládek & Tintěra jej vyhotoví za 7 milionů korun, město má možnost pokrýt náklady z dotace, o kterou zažádalo již na konci loňského roku. Mluvčí radnice Kateřina Hradilová uvedla, že parkoviště bude bezplatné. „Zpoplatněním bychom nevyřešili problémy s parkováním u centra, lidé by pak parkovali dále u potoka. Přestože vzniklo pár míst u aquaparku, kdykoliv tam jedete, vidíte auta stojící u potoka až k Bille a pak tam neprojedou dvě auta proti sobě. Celé této lokalitě nové parkoviště výrazně ulehčí,“ konstatovala. FOTOKVÍZ: Poznáte obec na Rakovnicku? Stromy nad autobusovým nádražím v místech bývalé silnice k vlakovému nádraží zůstanou dle projektu zachovány. Bude zde položena vsakovací dlažba. K parkovacím místům bude od autobusového nádraží vybudováno schodiště. Několik parkovacích míst naopak ubude v Trávnické ulici za sokolovnou, kde se nyní nachází U-rampa. Tu nahradí dlouho očekávaný skatepark, avšak oproti původnímu záměru se dokončí až v následujícím roce. „Měli jsme jednání s projektantem, který jej kreslil, a zjistili jsme, že dodavatelé nejsou schopni skatepark postavit letos. Na podzim vypíšeme zadávací řízení a dokončíme jej až v následujícím roce. Z betonu ho staví pouze dvě firmy v republice a ty mají naprosto naplněné kapacity. Mrzí nás to, že to letos nedokončíme, ale taková je realita,“ pronesl místostarosta Rakovníka Jan Švácha.

Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez limitu a omezení. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu