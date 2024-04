/FOTOGALERIE, VIDEO/ Po letech snah rakovnických skateboardistů byl ve středu 3. dubna slavnostně otevřen dlouho očekávaný skatepark v Trávnické ulici v Rakovníku. U jednoho z největších skateboardových hřišť, která byla v poslední době postavena, se kolem 14. hodiny shromáždilo veliké množství lidí.

U slavnostního přestřižení pásky nemohl chybět místostarosta města Pavel Jenšovský a starosta Luděk Štíbr, který připomněl, že trvalo dvacet let, než bylo nalezeno vhodné místo pro vznik skateparku. "Doufám, že se podařilo najít ten nejvhodnější pozemek. Skateboardový areál splňuje všechny požadavky, které byly vyžadovány. Tedy je blízko centra, je určen pro všechny kategorie, je na místě, kde nebude rušit bydlící a jedná se o místo, které navazuje na sportovní areál za sokolovnou. Už když jsme ho zkolaudovali, stála tady fronta zájemců, lezli nám přes plot a využívali překážky. Je to ukázka toho, že areál byl opravdu dlouho očekávaný," upozornil Štíbr.

Areál zhotovila firma Mystic Constructions za zhruba deset milionů korun. Její zástupce pak připomněl, že podobu dlouhé měsíce řešil s místními skateboardisty. "Skatepark má rozlohu osm set metrů čtverečních. Vedle je zámková dlažba, kterou jsme po poradě s místními zaměnili za hladkou místo drenážní. Je to uzoučká plocha, kde se dá také malinko jezdit a dělat menší triky na zemi. Bohužel se hřiště nedalo zvětšit, protože pod zámkovkou vede plynové potrubí, které se nemůže přestavět betonem. Kdyby to šlo, bylo by to perfektní, ale i tak jsme se s tím popasovali velmi dobře. Máme tu různé části, je tu šest set metrů takzvaného streetu, což jsou překážky, zábradlí, zídky, přeskoky, růžky, schpdky, boulička a od místního kameníka nádhernou žulovou bedýnku," vysvětlil zástupce firmy Martin Lucuk.

"Je to poměrně rozmanité, každý si najde to své. Je tu krásný bazén, kde se dá parádně poserfovat. Je to tu moc fajn," poznamenal zástupce firmy. Poté již následovala exhibice skateboardistů a soutěž o nejlepší trik a skatepark si projela také školička.