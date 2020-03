ON-LINE ke koronaviru ZDE

„Štíty jsme dostali darem, tak jako všechna auta záchranek z kraje a naši smluvní partneři. Musím říci, že jsme za to velice rádi a za každou takovouto pomoc děkujeme. Štíty slouží u našich zaměstnanců jako doplněk při styku s pacienty, kde máme zvýšené podezření na výskyt COVID-19,“ přibližuje Pavel Tlustý.

Standardní výbavou záchranářů jsou ochranné sety, které se skládají ze speciálních obleků, respirátorů FFP2 s ochranných brýlí. Ochranný štít je pro posádku tedy jakási další nadstavba. „Když pacient kašle, intubujeme ho, tak je dobré použít štít. Je tam další bariérová ochrana mezi záchranářem a pacientem, která nám pomůže se chránit,“ pochvaluje si náměstek pro nelékařská zdravotnická povolání.

Ten také potvrdil, že nejlepší by bylo, pokud by každý záchranář měl svůj vlastní ochranný štít. Avšak v tuto chvíli takový luxus záchranáři nemají. „Samozřejmě by se nám to líbilo, nicméně požadavků je moc. Takže si štít dezinfikujeme a pokud ho někdo použije, necháme ho v autě pro všechny posádky. Po vydezinfikování ho tedy předáváme dál,“ dodává.