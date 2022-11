Pavlíkov opravuje panelovou cestu. Největší investiční akce se chýlí ke konci

Během měsíce by měly skončit práce na největší investiční akci posledních let v Pavlíkově, a to na opravě panelové cesty ve směru na Všetaty. Jedná se ovšem pouze o druhou etapu. Ta závěrečná třetí čeká na Pavlíkovské během příštího roku.

V Pavlíkově se rekonstruuje panelová cesta. Jedná se o největší investiční akci roku. | Foto: Deník/Josef Rod