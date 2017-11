Pediatři uzavírají ordinace kvůli eReceptu a EET

Rakovnicko - Několik lékařů pro děti a dorost ukončí na konci tohoto roku svojí praxi. Důvodem je povinnost od ledna 2018 vystavovat pouze elektronické recepty a od března příštího roku pak i nutnost evidence elektronických tržeb. O své pediatry tak přijdou v několika vesnicích na Rakovnicku.

lékař- ilustrační fotoFoto: Deník/Jiří Říha

Na zavedení elektronické evidence se názory lékařů liší. Pro jedny je to důvod k ukončení praxe, jiní se do této povinnosti zapojili už ve zkušebním režimu.

„Elektronický recept jsem začal používat proto, abych ušetřil čas, což ušetřím. A pro pacienta je to rovněž výhodné. V některých případech posílám Erecepty do mobilního telefonu a pacient nemusí chodit na středisko,“ vysvětlil lékař pro děti a dorost Miloš Pavlík.

Problém se týká všech lékařů a také nemocničních zařízeních. Zejména nemocnice mají za sebou ale velké IT oddělení, a tak pro ně nebude elektronizace natolik náročná.

VESNICE BEZ LÉKAŘŮ

Za to pro lékaře, kteří mají i několik ordinací je to veliká komplikace.

„Ve třech vesnických střediscích nejsem schopna ani ochotna toto realizovat. Přesouváme se mezi ordinacemi dvakrát denně a byla by to pro nás další komplikace,“ řekla dětská lékařka Hana Kozlíková. Ta uzavírá své ordinace v Lužné, Kounově a Mutějovicích.

Dalším lékařem je Jan Ebert, který končí v Kněževsi, Lubné a Petrovicích a bude ordinovat už jen v Rakovníku.

Také dětská lékařka Iva Jirmanová ukončí svoji praxi v ordinacích v Rakovníku a v Křivoklátu. „Nikdo neví, co dělat, když nepůjde proud nebo nastane porucha počítače, protože se papírové recepty nebudou moci používat. Nejsou vyřešeny zástupy lékařů, pohotovosti. Prováděcí vyhláška doposud neexistuje. Řada starších lékařů s počítačem nepracuje, takže ani nebude,“ poukázala na možné problémy Jirmanová. Další hrozbou jsou pro lékaře sankce za použití klasického papírového receptu. Ty mohou dosáhnout až částky dva miliony korun.

DOSTUPNOST LÉKAŘE

Rodičům tak nezbývá, nic jiného, než najít svým dětem nového lékaře. Podle zákona to musí být v dojezdové vzdálenosti. To je doba dojezdu k lékaři osobním vozem do 35 minut. Pokud nenajdete ve svém okolí lékaře, obraťte se na svoji pojišťovnu.

„V okrese Rakovník již VZP požádala prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje o vyhlášení výběrového řízení na poskytování služeb praktického lékaře pro děti a dorost. Zájemcům o otevření nové ordinace bude VZP plně nápomocna při řešení legislativních a dalších požadavků, které s výběrovým řízením souvisejí,“ uvedl pro Deník Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a mluvčí VZP.

RENÁTA FRYČOVÁ