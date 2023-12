Pražská tragédie otřásla i učiteli a studenty rakovnických střední škol. Většina z nich absolvovala před pouhými pár týdny nácvik, jak se chovat v případě útoku. Už to prý bylo nepříjemné a emotivní. Tehdy přitom věřili, že v Česku se nic takového stát nemůže.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Edwin Otta

„Měli jsme původně v plánu vánoční besídky, ale bylo to hodně utlumené, neboť jsme ze čtvrteční tragédie byli hodně špatní a otřesení. V některých třídách uctili památku obětí minutou ticha,“ popsal páteční atmosféru v novostrašeckém gymnáziu ředitel Richard Spiegel.

Podle ředitele mají po hrůzné události v plánu pozvat policistu, který by pro studenty připravil k tématu besedu. „Určitě to nenecháme jen tak, neboť taková věc se u nás nikdy nestala a doufáme, že už ani nestane,“ dodal Spiegel.

Vánoce v nemocnici: v Rakovníku mohou přicházet návštěvy bez omezení

V dalších středních školách měli studenti ředitelské volno, které bylo staveno už dříve a s událostmi na pražské filozofické fakultě nesouviselo. Přesto učitele i studenty tragédie zasáhla. „Je nám z toho smutno, máme obavy o studenty, o své děti, a budeme nadále vést osvětu mezi nimi, naslouchat, všímat si. A hlavně doufat, že už nikoho nic podobného nepotká,“ uvedla zástupkyně ředitele Masarykovy obchodní akademie Veronika Benešová.

Připomněla, že naposledy v listopadu se škola účastnila další části projektu Bezpečná škola, která zahrnovala proškolení, jak se zachovat v případě teroristického útoku, jak být obezřetní a vnímaví. „Už tento nácvik pro nás byl velmi nepříjemný, emotivní a všichni jsme doufali, že k něčemu takovému nemůže, nesmí na našich školách dojít,“ poznamenala.

Nácvik na možný teroristický útok absolvovali před několika týdny spolu s policisty i studenti Středního odborného učiliště v Novém Strašecí.

Rakovník utratí v příštím roce nejvyšší částku v historii města

Ředitelské volno měla v pátek i Střední zemědělská škola v Rakovníku. Tamní ředitel Ivan Kup je přesvědčen, že v současné době se u dětí objevuje stále více psychických problémů.

„U nás ve škole jde spíše o problémy drobnějšího charakteru. Funguje u nás školské poradenské zařízení, máme preventistku sociálně patologických jevů. Zřídili jsme pro studenty schránku důvěry, kam se mohou anonymně obrátit v podstatě s čímkoli. Snažíme se jim vysvětlit, že každý problém je řešitelný. Těžko ale můžeme udělat více. Máme zabezpečenu školu vůči nebezpečí zvenku, ale pokud by pocházelo od studenta školy, bylo by to složité,“ dodal Kup.