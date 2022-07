Roztocké pivní slavnosti se odehrají v areálu fotbalové hřiště u Jezu v sobotu 30. července. Již třetí setkání milovníků zlatavého moku a minipivovarů přinese zábavu plnou hudby, ochutnávek, soutěží o ceny a doprovodného programu pro dospělé i mládež. Návštěvníci se mohou těšit na například na vystoupení skupin Rock Slaves, Dilemma in Cinema a Totální nasazení. Představí se také rakovnický kouzelník Jan Vaidiš. Hlavnímu tahákem dne bude Vilém Čok s Bypassem.

Ve stejný den se v okolí kostela v Podbořánkách koná 16. svatojakubsko-anenská pouť. Odpoledne zahraje dětem Čertovu babičku DS Podkroví, v kostele zazpívá Farhia Moalin, dále příchozí pobaví Kristian Kašpar se svojí Rakvičkárnou, večer zazní písně Jaroslava Diviše a DJ Blonďáka. Pro děti je také připraven koňský povoz, dílny a chybět nebudou ani rukodělné výrobky ve stáncích.

Živo bude v sobotu i na hradě Krakovci, kde se od 18 hodin odehraje koncert Oldřicha Janoty a jeho kapely Ora pro Norbis. Hrad bude ale v příštích týdnech hostit i další akce. „Na začátku srpna k nám přijede Duo Resonans, které bude k vidění od 2. srpna do 6. srpna. Dále na programu Hradozámecká noc, 13. srpna Vladimír Václavek a 18. srpna přednáška s názvem Pjér la Šé'z a koncert kapely Dopyjem a Pudem,“ vyjmenoval kastelán Jiří Sobek.

Na své turné po řece Berounce pak v srpnu vyrazí populární rakovnická školní skupina The Smallpeople. Small on the water začne ve čtvrtek 4. srpna od 19:30 hodin v kempu U Mloka v Kladrubech. Ve stejný čas pak skupina vystoupí následující den, v pátek, v kempu Pod Mostem na Zvíkovci a v sobotu na Višňové v kempu U Přívozu.

Na pátek 5. srpna je připraven i třetí ročník festivalu Zastávka ve Lhotě pod Džbánem. Na koncertě od 17 hodin účinkuje klarinetista Jiří Mráz s hosty Petrem Kalfusem, Martinem Debřičkou a Michalem Wróblewskim. Večerní program obstará Olga Kovaříková trio. Chybět nebude ani výstava v železničním voze.

V ten samý den zavítají do Pavlíkova Rybičky 48. Koncert začíná se v 19:30, speciálním hostem bude Civilní obrana.

Již po pětadvacáté se v zámeckém areálu ve Slabcích bude konat festival Dobře utajená country. V plánu je 13. srpna a příchozí se mohou těšit na jedenáct kapel. Od 10:30 postupně vystoupí Blue time, Klíč, Mirek Paleček, Náplava, Jindra Kejak, Poutníci, Pacifik, Jitka Vrbová, Globus, Rosťa Fišer - Michal Tučný revival a Petr Kocman s kapelou. „Občerstvení je zajištěno, součástí je i jízda koňským povozem, který vozí děti po parku. Opět bude i stanové městečku, které bude otevřené od pátku do neděle,“ sdělil hlavní pořadatel Vladimír Škrlant. Tradiční akce se účastní až tisíc posluchačů.

Rovněž na 13. srpna je připraven třetí ročník Freestyle Battle Lišany. Vedle silových soutěží se příchozí mohou těšit na taneční vystoupení, MTV Dance, Street Dance i živou hudbu. Začíná se v 10 hodin.

Milovníci rukodělného umění by pak neměli vynechat 24. sympozium ROUS. Odehraje se ve stodole U Faflíků od 8. do 12. srpna, pořádá jej Občanské sdružení Rousínov a každý den odpoledne se návštěvníci mohou těšit na dřevotvorbu, dřevořezbu, lepení a navlékání korálků, fimo, malování na kameny, drátování, pletení ze slámy a další tvorbu. Ani zde nebude chybět hudba. Ve čtvrtek 11. srpna do Rousínova přijede známá Mňága a Žďorp.