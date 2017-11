Plány na spojení galerie s muzeem jsou minulostí. Pomohou i tak k úsporám?

Rakovník – O slučování kulturních institucí v Rakovníku, které fungují jako příspěvkové organizace kraje, se hovořilo, zcela vážně se to i připravovalo – tyhle plány už však aktuální nejsou. Záměr sloučit Rabasovu galerii Rakovník s Muzeem T. G. Masaryka, na který před měsícem kývli krajští radní z bývalé koalice ve složení ANO, STAN, ODS a Nezávislí Středočeši, už neplatí. Nové složení rady ANO s ČSSD podporované komunisty záměr schválený 5. října zrušilo.

Třicátá výstava lilií v Rabasově galerii v Rakovníku.Foto: Deník / Hoblíková Šárka

„Seznámil jsem se s podklady, které úřad sesbíral od chvíle, co byl záměr na sloučení obou institucí schválen – a myslím, že by sloučení nic dobrého nepřineslo,“ uvedl v pondělí radní Karel Horčička (ČSSD), který má oblast kultury a památkové péče nyní na starosti. Nejsou tedy pravdivé zvěsti, že Rabasova galerie už přešla pod křídla muzea a vlastně tak zanikla jako samostatná instituce. Či „byla zlikvidována“, jak se šířilo mezi odbornou veřejností. A karty jsou nyní rozdány tak, že nic takového se ani nepřipravuje.

Rabasova galerie provozuje rekonstruovanou synagogu a k jejím stěžejním expozicím patří připomínka osobnosti krušovického rodáka malíře Václava Rabase, jenž se proslavil i jako významný organizátor společenského a kulturního života. Muzeum spravuje regionální sbírky a k jeho klíčovým úkolům patří péče o odkaz T. G. Masaryka, úzce spjatého s poměrně blízkými Lány na pomezí Kladenska a Rakovnicka.

Plány na sloučení obou pilířů kulturního života v Rakovníku počítaly s větší efektivitou v řízení obou institucí, a to zejména po ekonomicko-administrativní stránce; hovořilo se i o úsporách. I po říjnovém hlasování bývalých radních však záměr zůstával otevřený: s konstatováním, že dopady zamýšleného spojení je třeba řádně vyhodnotit – a pokud by očekávané výhody nebyly zřejmé, počítalo se s tím, že radní by od plánů na slučování mohli ustoupit. To se také stalo – a došlo k tomu dřív, než by leckdo očekával: už po měsíci. Byť, pravda, v jiném složení radních.

Modelu jednotné kulturní instituce v Rakovníku Horčička sice nefandí, vyhodnocování jejího možného fungování nicméně oceňuje. Byť to zjitřilo emoce a vyvolalo značnou pozornost třeba i v rámci Asociace muzeí a galerií. Radní zmínil zvýšenou publicitu, což by podle jeho mínění pomoci zvýšit návštěvnost akcí pořádaných Rabasovou galerií. A nejenom to. Zamýšlené úspory by nakonec plány na sloučení mohly přece jen přinést, i když se spojování muzea s galerií nekoná. V rámci obou příspěvkových organizací kraje totiž došlo na důkladné posuzování všech ekonomických souvislostí.

Na tom, že je rozumné, aby obě instituce nadále zůstaly samostatné, nicméně Horčička trvá. „Transparentní sběr údajů o zaměstnancích obou institucí a porovnávání možností provozních zlepšení ukázaly, že model budoucího provozu sloučených institucí nepřinese významné změny,“ konstatoval radní.