Nakonec plavalo na čas 231 plavců, kteří vyplavali 3608 bodů. Soutěž v kategorii měst do 20 tisíc ovládl Beroun, který získal 5562 bodů, k čemuž mu dopomohlo 328 účastníků.

Během středečního dne se v rakovnickém bazéně vystřídali mj. žáci 2. základní školy, ale i studenti Masarykovy obchodní akademie či SPŠ Emila Kolbena. Zaplavat co nejrychleji čtyři bazény volným způsobem si vyzkoušeli i ostatní příchozí. Někteří sice byli překvapení, neboť si šli zaplavat pouze kondičně, přesto si 100 metrů na čas vyzkoušeli a přispěli tak do soutěže.

Do Plavecké soutěže měst se přihlásil i rakovnický AqaupRak. O nejlepší čas plavali žáci, studenti i široká veřejnost. | Foto: Deník/Josef Rod

/FOTOGALERIE/ Ve středu 6. října v 6 hodin odstartoval již třicátý ročník Plavecké soutěže měst, do které se opět po roce zapojil i Rakovník. Soutěž byla rozdělena na tři kategorie a Rakovničtí soupeřili v té nižší mezi městy do 20 tisíc obyvatel. Žáci, studenti a široká veřejnost nakonec společně vybojovali sedmé místo z patnácti zúčastněných měst.

