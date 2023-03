Fotokvíz: Poznáte obec na Rakovnicku?

Hochman za přezutí stejně jako konkurence oproti loňsku zdražil, a to o sto až dvě stě korun. „Záleží na autě. U patnáctipalcových pneumatik stojí přezutí třeba šest set, u jednadvacetipalcových dvanáct stovek celá sada,“ dodává.

Také v rakovnickém pneuservisu AutoCentrum se inflace promítla do ceny přezutí. „Samotné pneumatiky výrazně nezdražily - o procento, dvě oproti loňsku. Spíš se zdražila práce, zhruba o pět až sedm procent. Cena uskladnění u nás nestoupla, přestože šly náklady nahoru, ale promítá se to do servisu,“ připomíná Václav Zahradník z pneuservisu.

Objednat se lze už i online

Průměrně vzrostla cena za přezutí o zhruba 150 korun, záleží ovšem také na velikosti kol. „Každý servis to má nastaveno trochu jinak, má jiné náklady a od toho se odvíjí i cena. U nás je to od tisícovky do zhruba dvou tisíc, záleží nejen na velikosti, ale i na tom, co je v úkonu. Třeba v Rakovníku nikdo nemyje kola, my ano - kvůli vyvážení. Na vyvážení je to preciznější, ale trochu se to promítne do ceny,“ vysvětluje Zahradník.

V pneuservisu AutoCentrum existuje i možnost online objednání. „Starší lidé sice pořád raději přijdou osobně nebo se objednají telefonicky, ale online objednání využívá stále více lidí. Pro nás je to pohodlnější, protože se objednávka spojí přes systém a máme přehled,“ dodává Zahradník.

Ceny museli vzhledem k rostoucím nákladům zvednout také v pneuservisu Chára v Pražské ulici v Rakovníku. Podle Martiny Podané jsou velké cenové rozdíly mezi přehozením celých kol, nebo pouze pneumatik. „Přehození celého kola vyjde třeba na dvě stovky a nemusí se pokaždé vyvažovat, stačí ob sezonu. Co zaplatí řidič za disk, vrátí se mu na práci. Navíc se pneumatiky tolik neopotřebují, než když se pořád nazouvají a vyzouvají,“ vysvětluje Podaná.

Cena se odvíjí i od velikosti kol

Například přezutí patnáctipalcové pneumatiky, pokud se sundá z disku kola a zase nandá a vyváží, stojí 740 korun za sadu. Dalších 120 korun stojí ventily a přibližně stejnou cenu závaží. Zákazník tedy v tomto případě zaplatí necelou tisícovku.

„Zvedli jsme ceny asi tak o stovku, ale zase tolik jsme nezdražili, spíš u těch větších kol. U nich se mechanik hodně nadře, takže tam to může stát patnáct set až dva tisíce. Pokud jde třeba o dvaadvacítky, které dříve nebývaly, tam se za přezutí platí i tři tisíce korun,“ uzavírá Podaná.