Kanalizace současně s vodovodem se začaly stavět na podzim v roce 2019, hotovo bylo letos v červenci. „Původně jsme chtěli realizovat obě stavby zvlášť, žádost o dotaci jsme podali na obě, ale počítali s tím, že nám vyjde třeba jen na kanalizaci. Dotaci jsme nezískali, ale pak nám přišla zpráva, že dostaneme peníze na vodovod jen s tou podmínkou, že postavíme i kanalizaci. Proto jsme se nakonec pustili do obou staveb,“ vysvětlila starostka obce Ivana Rusová.

Kanalizace a vodovod nakonec vyšly na zhruba 70 milionů korun, dotace činily přibližně 41 milionů. Obec si vzala dvacetimilionový úvěr a zbylé peníze doplatila. „Ještě nám ovšem tři miliony chybí doplatit, a tak sjednáváme další úvěr. Je to z toho důvodu, že rekonstrukce obecního bytového domu stála více než se předpokládalo,“ konstatovala starostka.

Projektová cena na opravu staré vily, kde bydlely dvě rodiny, činila 8,5 milionu, přičemž Pochvalovští obdrželi 7,5 milionu v dotaci. Po opakovaném výběrovém řízení se ovšem cena navýšila na více než 11 milionů korun. „Právě tyto peníze společně s korekcí za kanalizaci nám pak chyběly. Dům byl ovšem na spadnutí, lidé v něm žijící neměli kam jít a vzhledem k nájemcům jsme ho nemohli ani prodat. Nakonec jsme se rozhodli, že jej kompletně opravíme,“ popsala Rusová.

V domě byly kompletně vyměněny rozvody, ale i střecha a částečně i vnitřní dispozice. Nakonec vzniklo šest bytů, z toho čtyři s pokojem a větší kuchyní a dva jen s pokojem a kuchyňským koutem. „Naše podmínka je, aby tam bydleli místní občané, kteří zde bydlí minimálně pět let. Kromě dvou původních rodin se tam přestěhovali lidé, kteří dříve bydleli na ubytovně a pracovali u Spol. Chmel. Všichni již byli naši občané,“ pronesla starostka.

Vedení obce se kvůli velkým výdajům rozhodlo šetřit, a to i na svých platech či omezili svítící dobu veřejného osvětlení. Do žádných větších investičních akcí se proto nepouští. „Ale přesto se nám povedlo vysázet ovocnou alej na palouku a cestě u vodojemu, začali se na ní skládat zastupitelé a poté začali přispívat i občané. Nakonec jsme alej vysázeli i bez dotace, která nám nevyšla. Chceme také zušlechtit prostor u čističky odpadních vod, udělat tam malý parčík, lavičky z pokácených vrb, zkrátka aby to tam prokouklo,“ plánuje Rusová.

Dalším jejím přáním, které by mohlo být realizováno, je rekonstrukce veřejného osvětlení a vybudování chodníků v některých částech obce. „Jinak už je všechen obecní majetek prakticky upraven a zveleben. Jsem ráda, že se nám už v minulých letech podařilo opravit kulturní dům, hospodu, čekárnu, hasičskou zbrojnici, hřbitov, dětské hřiště, klubovnu a naposledy i již zmíněný obecní bytový dům,“ uzavřela starostka.