/VIDEO,GALERIE/ Od konce minulého týdne na sociálních sítích Rakovnicka kolují fotky lišky, která se toulá již několik dní po Rakovníku. Rakovnická radnice vyzvala, aby se v žádném případě občané nepokoušeli lišku odchytit a zavolali na linku 156, tedy městskou policii.

Po rakovnických ulicích pobíhá liška. | Video: Kocour Luk

Její velitel Jaromír Nový potvrdil, že zatím liška nebyla chycena. "Ještě se nenašla. Nejhorší je, že plno lidí něco říká, ale ani k nám nezavolá. Koluje to mezi sociálními sítěmi, ale sem nikdo nic nenahlásí. Každopádně jsme na to připravení, popřípadě bychom kontaktovali i myslivce. Kamerové systémy sledujeme, ale když vyběhne liška před kamerou, ani to nezaregistrujete, proto by byla dobrá jakákoliv aktuální informace od občanů," uvedl Nový.

K situaci se vyjádřila i mluvčí radnice Kateřina Hradilová. "Zaregistrovali jsme informaci, že se po městě pohybuje liška. Pokud ji někdo zahlédnete, kontaktujte linku 156, bylo vydáno povolení k odchytu a budou kontaktování kompetentní osoby, které odchyt provedou. V žádném případě se ji nepokoušejte odchytit. Děkujeme za spolupráci," sdělila mluvčí na facebookových stránkách města.