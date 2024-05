Prozatím bylo společnosti U/U Studio zadáno vypracování projektové dokumentace, a to za téměř 800 tisíc korun. „Už máme vypracovanou studii, ale projekt zatím ne. Se studií jsme se seznámili i skejťáky, část veřejnosti, měli jsem již nějaké sezení. Skejťáci si řekli, co by tam rádi, co by tam, co by tam být nemuselo, jak veliké to bude, to všechno s nimi konzultujeme,“ uvedl místostarosta Nového Strašecí Michal Bünter.

Skatepark se bude nacházet z pohledu tribuny v pravé části areálu za hřištěm, tedy mezi dálnicí a pravou bránou. „Architekti navrhovali, že bychom tam udělali ještě jeden vstup, což jsme nechtěli. A to proto, aby správce měl přehled o tom, kdo se tam bude pohybovat. V druhé etapě se pak dodělá ke skateparku i inline dráha,“ poznamenal Bünter.

Podle něj by stavební práce mohly začít již příští rok. „Určitě bychom to rádi realizovali ještě v tomto volebním období a myslím, že bychom si to mohli dovolit, kdyby se začalo již v příštím roce. Ještě se to ale musí vysoutěžit. V Rakovníku vyšel skatepark asi na deset milionů, předpokládáme, že v našem případě to bude podobná částka,“ uvedl místostarosta Nového Strašecí.

close info Zdroj: archiv města zoom_in Vizualizace návrhu nového skateparku v Novém Strašecí.

Bünter také potvrdil, že o skatepark je ve městě velký zájem. „Vycházeli jsme z ankety, co by si tu občané přáli a projevili velký zájem, aby něco takového u nás vzniklo, byla to jedna z priorit. Hodně byla zmiňovaná i in-line dráha. Ta vznikne kolem fotbalového hřiště. Ty to věci jsou dneska v módě a aby děti neničily městský mobiliář, zvolili tuto lokalitu a to i z důvodu, že to bude dělat určitý rámus. Vycházeli jsme i z Rakovníka, kde se pohybovali skejťáci dříve v obytné čtvrti a byl to docela problém. Proto jsme to směřovali směrem k dálnici, je to vlastně za městem a nechtěli to umístit někam na sídliště, jako Texas. Dokážu si představit, jaké by tam byly stížnosti,“ poznamenal Bünter.

Skatepark by mohl být dokončen v roce 2026. „Specializované firmy, které se výstavbou zabývají, toho mají nasmlouvané hodně, ale byli bychom rádi, kdybychom to dokončili ještě před dalším volebním období,“ uzavřel místostarosta. Město by na stavbu rádo obdrželo dotaci.