Rekonstrukce budovy mateřské školy je rozdělena do dvou etap. Ta letošní se protáhne zhruba do října. „Chceme co nejvíce využít letní prázdniny. Nyní se udělá kompletní zateplení, fasáda, nová střecha, postaví se přístavba s technickou místností pro topení tepelným čerpadlem a také venkovní toaleta pro děti, když jsou na hřišti,“ uvedl senomatský starosta Tomáš Valer a doplnil, že v prvním patře bude kuchyňka, odkud bude jídlo putovat ke strávníkům výtahem.

Ve druhé etapě, která by měla začít v červnu příštího roku a skončit spolu s letními prázdninami, se počítá s výměnou interiérových stěn, kde mají být umístěny nové sádrokartonové desky. Nové budou i rozvody elektřiny a topení. „Jsou tam akumulační kamna, která budou nahrazena tepelným čerpadlem. Celá akce vede mimo jiné k energetickému šetření," poznamenal starosta.

Náklady činí 13,5 milionu korun, městys žádal o dotaci nejdříve u ministerstva financí, kde ale neuspěl, nyní se uchází o dotaci u ministerstva o místní rozvoj. „I kdyby dotace nevyšla, jsme připraveni rekonstrukci financovat z vlastních zdrojů,“ ujistil Valer.

Dva byty nad poštou

Přestože se budova školky rozšíří o přístavbu, kapacita zůstane stejná. „Máme tři třídy, dvě ve škole, jednou právě ve školce, která se školou sousedí. Udělali jsme si střednědobý výhled a vypadá to, že počet dětí bude stagnovat. Nyní jich máme kolem 50 a kapacita školky je 59, můžeme přitom zažádat o výjimku až na 63. Míst je tedy dost,“ upřesnil starosta.

Senomatští mají také připraven projekt i se stavebním povolením na vestavbu dvou bytů do budovy pošty. „Dolaďujeme už pouze detaily, měla by být vypsána veřejná zakázka a ještě letos bychom chtěli začít. V prvním patře je nyní byt čtvrté kategorie, který opravíme, a nad ním v podkroví uděláme další," vysvětlil Valer. Byty budou o velikosti do 50 metrů čtverečních.

Městys nechal letos postavit na pozemku v Nouzovské ulici druhou skladovou kovovou halu na technické zázemí u stávající haly určené pro plastový odpad. „Přibývá nám techniky, letos jsme si pořídili novou sekačku a všechno je potřeba někam uskladnit,“ připomněl starosta.

Investuje se i do chodníků, letos půl milionu korun. Nový chodník se nachází na okraji městyse, kde vzniká nová výstavba, aby děti odtud chodily bezpečně po chodníku, některé další úseky chodníků se opravují.

Domov pro seniory u vody

Už řadu let Senomatští chystají stavbu nového domova pro seniory u místní vodní nádrže nedaleko školky. Záměr je ale stále v projekční fázi. „Nejbližší metou, kdy bychom mohli začít kopat, je příští rok. Řešíme komplikace s elektro přípojkou, kdy se bude muset udělat odbočka z vysokého napětí a vybudovat trafostanice. Jde o náročný proces,“ dodal Valer. V případě, že by se v příštím roce začalo, mohl by nový domov stát v roce 2026. „Je to ovšem optimistický odhad,“ poznamenal starosta.