/FOTOGALERIE/ Rakovnické ulice Křikavova a Pod Václavem už mají za sebou rekonstrukce plynovodu, vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení i pokládku optického kabelu. Na sklonku léta mají být na řadě povrchy vozovek. Stavební práce by měly začít v září.

Rekonstrukce ulic Malinovského, Rubínovy, Rejčkovy a Burianovy pomalu finišuje. | Foto: Deník/Josef Rod

„Rekonstrukce bude rozdělena na dvě etapy. První by měla být hotova do konce tohoto roku, druhá do konce května následujícího roku,“ řekla mluvčí rakovnické radnice Kateřina Hradilová o zakázce, u níž jsou předpokládané náklady 14,5 milionu korun.