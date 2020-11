„Zájemců se přihlásilo několik, ale ceny jsou hodně rozličné. Nakonec jsme se domluvili s jedním architektem, který je věřící a který nám pomůže, protože nám zkrátka chce pomoci,“ přiblížila místostarostka obce a zároveň iniciátorka obnovy Monika Honzíková.

Ve Žďáru se na opravu kaple již několik let pořádá veřejná sbírka a obec by ráda získala kapli do svého vlastnictví, aby lépe dosáhla na dotace. „Všechny tyto nevyužité objekty po obcích léta chátrají, církev na jejich obnovu nemá peníze, a tak i jinde dochází k převodu sakrálních objektů do majetku obcí. V příštím roce bude ještě pokračovat oprava střechy a poté vše bude záležet na stavu veřejné sbírky, co bude s objektem dál. A samozřejmě i na tom, zda zůstane v majetku církve, či se stane obecním majetkem, čímž by měl snadnější cestu k dotacím. Otazníků je více, jisté ovšem je, že náklady na celkovou opravu rozhodně nebudou malé,“ uvědomuje si Honzíková.

Zatím se díky veřejné sbírce, která činí zhruba 150 tisíc Kč, zaplatil například průzkum omítek a maleb či výměna prohnilých prken ve stropě. „Něco málo jsme na opravu pustili, ale větší část půjde až poté, co bude střecha hotová a kaple zakonzervovaná,“ má jasno místostarostka Žďáru.