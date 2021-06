„Je to škoda. Dříve to byla dominanta obce, ale nyní už taková ošklivá,“ pronesla starostka Krušovic Markéta Fröhlichová. Naděje na záchranu sice stále žije, ale není nikterak velká.

„Špýchar se měl zachraňovat už před desítkami let. My jako obec s ním nemůžeme nic dělat, stejně tak pivovar, který by byl také rád, kdyby se s objektem něco udělalo. Památkáři chtějí mermomocí vše zachránit, takže by se budova musela zřejmě celá rozebrat a nově postavit,“ přiblížila starostka.

Současný majitel se do rekonstrukce nijak nehrne, v listopadu loňského roku byl Špýchar vydražen za 315 tisíc korun, avšak ke změně majitele nedošlo.