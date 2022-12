Pec byla vytesána do sprašového podloží, které uchovalo téměř celou její konstrukci. „Unikátní je tím, že do pecního prostoru vedou dva více než dva metry dlouhé topné kanály. Uvnitř pece se tak mohlo dosáhnout teploty až 1200 stupňů Celsia. Pokud by sloužila k výrobě keramiky, byl by to opravdu velmi kvalitní výpal,“ uvedl Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic.