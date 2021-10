Vedle kouzelnického vystoupení a diskodovádění nechybělo ani malování na obličej či prodej drobných podzimních dekorací.

Jak uvedla Jana Sýkorová z pořádajícího Spolku žen, jedná se již o tradiční akci. „Pořádáme to už asi popáté, jen vloni nám to korona přerušila. Kromě Halloweenu pořádáme ještě dětský den nebo konec prázdnin. Akorát Mikuláše neděláme, neboť sehnat ho není jen tak, jsme pouze ženy, nemáme akční chlapy, takže to není naše parketa,“ smála se Jana Sýkorová.