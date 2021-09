Rodiny s dětmi mohly od 14:00 do 17:00 hodin procházet trasu s 11 zastávkami pod Pavlíkovskými vršky. Po cestě na návštěvníky čekaly různé pohádkové bytosti jako Sněhurka, čerti, vodníci, čarodějnice, Pat a Mat, včelí medvídci a další.

V sobotu 18. září se konala akce Z pohádky do pohádky, kterou organizoval Dům dětí a mládeže Rakovník.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.