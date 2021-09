Jak uvedla ředitelka ZŠ a MŠ Čistá Marie Kruntová, děti se do školy hlásily i z nespádových obcí. „Zájem byl letos oproti předchozím letům opravdu velký, kapacita třídy je naplněna. Naši školu si vybrali i rodiče z Kralovic či Žďáru. Na prvňáky a nejen na ně čeká nově zrekonstruovaná třída, kterou jsme opravovali v rámci další etapy, která se uskutečnila v létě a rekonstruováno bylo celé patro. Prvňáčci tedy budou mít k dispozici nový nábytek i technické vybavení, jako moderní tabule,“ uzavřela ředitelka čistecké školy Marie Kruntová.

Zájem o čisteckou školu byl letos opravdu velký, celkem se do první třídy zapsalo 17 ratolestí. Děti od starostky obce Blanky Čebišové před zraky rodilých příslušníků obdržely šerpy a drobné dary a čistecká starostka jim rovněž popřála mnoho štěstí do další životní etapy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.