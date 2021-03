OBRAZEM: Proměny Nového Strašecí. Města, které se rádo hlásí ke keltské tradici

/FOTOGALERIE/ Kostel Narození Panny Marie, stará radnice, kaple sv. Isidora, sochy Jana Nepomuckého, bývalá synagoga či základní škola. To jsou nejcennější památky města Nové Strašecí, které měly to štěstí a dochovaly se ve více či méně změněné podobě do současnosti.

Historický pohled na Komenského náměstí v Novém Strašecí z budovy školy. | Foto: archiv Jana Černého

Jak ovšem poukazuje novostrašecký rodák a historik Jan Černý, který o městě a jeho historii sepsal několik publikací, Strašecí (dříve Strašice) přes svůj pohnutý osud ukrývá mnohem více bohatství, než je na první pohled patrno. Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK Nové Strašecí se velmi rádo hlásí ke keltské tradici, pro město je ovšem mnohem důležitější jeho středověký vývoj. „Keltská lokalita se táhla od Mšece přes Mšecké Žehrovice až k Tuchlovicích, ale samotné město je doloženo až od třetiny 14. století, což je relativně pozdě. Vzhledem k zajímavému urbanismu města je ovšem dost možné, že mohlo vzniknout i dříve, pravděpodobně v okolí dnešního kostela Narození Panny Marie. Starší osada se mohla rozprostírat směrem k Žižkovu náměstí nebo k Fortně. Nabízí se také paralela se Stochovem, kde se stará osada rozkládá kolem kostela, který je zasvěcen svatému Václavu, přičemž náměstí bylo o mnoho století později založeno výše, podobně jako ve Strašecí. Ač je zde velká historická propast, urbanisté uvažovali zřejmě podobně,“ řekl Jan Černý, který také nevylučuje, že osada mohla mít zcela jiný název. Nejstarší památkou města je již zmíněný hlavní kostel stojící v blízkosti dnešního muzea. Stavebně je doložen ze 14. století, ovšem mohl být postaven na místě staršího, podobně jako třeba v Rakovníku. Jsou to ovšem pouze odhady neboť v Novém Strašecí stejně jako dalších městech nebyl udělán důkladný archeologický průzkum. V Novém Strašecí se staví o sto šest. Hasiči i sportovci budou v novém Přečíst článek › Nejstarší zdivo kostela zasvěceného Panně Marii pochází ze 14. století. „Za oltářem je vidět gotické zazděné okno s lomeným obloukem, stejně tak gotický nápis či pozdější gotická klenba. Žebra jsou sice osekána, ale jsou zde zbytky středověkých konzol. Unikátní je rovněž barokní interiér a mobiliář z druhé poloviny 18. století, především pak rokoková kazatelna, ale i oltář. U kostela se nachází dvě sochy sv. Jana Nepomuckého rovněž z období baroka,“ popisuje Černý. Vzhledem k tomu, že byl kostel v roce 1812 zásadně postižen požárem, není na něm patrná barokní podoba, jakou měl na nejstarších vyobrazeních. Kdysi před kostelem stála také zvonice, která byla několikrát zbořena a zase postavena než se přestavil kostel do současné pozdně klasicistní podoby i s věží. OBRAZEM: Proměny obce Lišany. Podívejte se, jak se změnily ulice a zákoutí Přečíst článek › Několik středověkých předmětů jako zbytky pece a kachlů se nalezlo také na školním dvoře, z 16. století se objevily další nálezy u zastávky na Prahu, když se stavěl nový patrový dům. Právě v první polovině 16. století město dostává název Nové Strašecí, ač se mylně uvádí, že se tak stalo až po požáru v roce 1553. „Název mohlo dostat při povýšení na město, ale také po zcela jiné katastrofě,“ uvažuje historik a učitel. Z období renesance pochází portál bývalé radnice, která stojí na nejvyšším místě Komenského náměstí. „Je ovšem možné, že radnice tu stála i v době pozdního středověku, neboť před rokem 1480 purkmistr a konšelé přebírají vládu nad městem a funkce rychtáře byla ponížena. Vzhledem k tomu, že se museli někde scházet, obec odkoupila měšťanský dům, který se nacházel na nejvyšším místě a přebudovala v radnici,“ předpokládá Černý. V dalším díle se dozvíte o tom, jak se město rozvíjelo v 17. až 20. století.

Investujte do svého zdraví. Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k seriálu Předsevzetí 2021. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu