Před nádvořím mohou v posledních říjnových dnech návštěvníci hradu spatřit skupinu kameníků, kteří zde opravují západní zeď. Ta byla již v havarijním stavu. „Zeď byla opravovaná v první polovině 20. století způsobem tehdy obvyklým, a sice tvrdou cementovou maltou a následně betonem. Kámen s betonem se ovšem nikdy nespojí a po čase se začne odlamovat. Došlo to tak daleko, že kameny začaly padat na schodiště do sklepení západního křídla, proto jsme byli nuceni přistoupit k opravě,“ popsal kastelán hradu Jiří Sobek.

Odpadlé kameny a ty, které byly na staré gotické jádro spojeny betonem, se opět spojily. Zeď byla dokončena právě v těchto dnech. A právě při odlupovaní slupky byla odhalena stará dlažba. „Krakovec nebyl postaven na zelenou louce, předtím zde stál starý hrad, který byl velký přibližně jako nádvoří. Pokud se podíváme na zem, vidíme opracovanou skálu a pak teprve začíná štěrk a kameny. Je možné, že k hrádku vedla po opracované skále nějaká cesta, který nemusela být dlážděná. Když pak Jíra z Roztok stavěl současný hrad, mohl ji předláždit. Jedná se ale pouze o domněnku, nikdo z odborných pracovníků se k tomu nevyjádřil,“ konstatoval Jiří Sobek.

Po opravě zdi se během prvních listopadových dnů, kdy skončí návštěvnický provoz, přistoupí k rekonstrukci dlažby, kde se doplní chybějící části.

Letošní sezona je tedy u konce a jak uvedl kastelán, z hlediska návštěvnosti byla o něco slabší než v loňském roce. „Je jasné, že poté, co došlo k rozvolnění, lidé cestovali do zahraničních destinací. Dále je tu tlak na živobytí, ceny rostou, což pocítili všichni. Kulturní aktivity jsou přirozeně první, které lidé oželí,“ je si vědom Jiří Sobek.

Ten zatím nemá jasno ani v tom, kdy dojde ke zpřístupnění kaple, ač je je již hotový projekt a vydáno stavební povolení. „Památkám chybí finance. Je to škoda, pro příchozí by to bylo veliké obohacení,“ dodal.