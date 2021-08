PODÍVEJTE SE: Příjemné srpnové dny lákají do přírody i na dětské hřiště

Letní prázdniny se přehouply do své druhé poloviny a po deštivých dnech se konečně usmálo o počasí. To je a bude tento týden velmi příznivé, a slunečné dny lákají rodiny s dětmi do přírody či na venkovní hřiště.

Dětské hřiště v Čermákových sadech v Rakovníku během srpnových dnů okupují denně desítky dětí. | Foto: Deník/Josef Rod

Na dětském hřišti v Čermákových sadech každým dnem dovádí desítky dětí, které si hrají na různých herních prvcích včetně workoutové sestavy, která byla nedávno rozšířena. Některé ratolesti pro změnu využívají asfaltové hřiště kousek opodál.