PODÍVEJTE SE: Tradiční pivovar Bakalář vítá léto muzikou a zlatavým mokem

Vítání léta na pivovarském dvoře v Rakovníku je v plném proudu. První návštěvníci do areálu přicházeli již před polednem, kdy sérii vystoupení zahájila kapela Grippeds s rakovnické ZUŠky. Po ní přišel na řadu Jaroslav Barták ex post, to již teplota stoupala ke třiceti stupňům.

Vítání léta v pivovarském dvoře je v plném proudu. | Foto: Deník/Josef Rod